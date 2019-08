Need for Speed Heath - prova

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Quel costante saliscendi di alti e bassi che sono le vite umane, vale anche per le aziende. Non a caso, si rifletterà, l'ordinamento parla di persone fisiche e persone giuridiche. Ma pur sempre persone.Electronic Arts è un ottimo esempio di una persona (giuridica) la cui vita è un ottovolante. Amata dal pubblico (ma parliamo di molto tempo fa), poi odiata. Azienda capace di tramutare in oro ciò che toccava, e ora con sulla coscienza non solo franchise ma anche blasonati team di sviluppo.Ma non solo: EA molti anni fa era capace di estrarre dal cilindro anche una trentina di titoli l'anno, ora invece, quantomeno qui in Europa, è un'azienda legata a doppio filo a FIFA e alla modalità FUT. Così tanto remunerativa, quest'ultima, da fare sembrare accettabile il rischio di poggiare un colosso su una sola gamba. Leggi altro...

