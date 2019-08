Napoli | de Magistris boccia il governo M5S-Pd | «Soltanto bramosia di poltrone»?

Napoli - il sindaco De Magistris approva : “Icardi? Mi piacerebbe…” : “Icardi al Napoli? A me, sono sincero, piacerebbe. Lozano? Ottimo acquisto“. Sono le parole del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, riguardo al mercato degli azzurri ai microfoni dell’emittente Canale 21. Poi sul San Paolo, rinnovato grazie alle Universiadi: “Siamo contenti che andremo a vedere la prima partita casalinga del Napoli a settembre in uno stadio completamente ristrutturato grazie al lavoro che abbiamo ...

Napoli : de Magistris - 'nemici non demordono ma no paura - supereremo ostacoli' (2) : (AdnKronos) - "Alla nostra squadra del laboratorio Napoli, fatta di tante donne e tanti uomini, chiedo di non mollare mai, perché la rivoluzione per non arrestarsi si deve alimentare con la lotta, il sacrificio, la passione e l’amore", sottolinea il sindaco di Napoli. A Napoli, conclude de Magistris

Napoli : de Magistris - 'nemici non demordono ma no paura - supereremo ostacoli' : Napoli, 5 ago. (AdnKronos) - "I nemici di Napoli e della gente per bene - continua il sindaco - dentro e fuori la città, non demordono. C’è chi scommette nel passo del gambero politico, nel ritorno a spettri del passato. Ostacoli, ostruzionismi, minacce, tentativi di ricatto sono all’ordine del gior

Napoli - studentessa scrive a de Magistris : «Caro sindaco - risolleviamo il centro storico» : Chiara è una studentessa della scuola media stalate Ugo Foscolo, a settembre frequenterà la terza media. È l?autrice di una lettera indirizzata al sindaco Luigi De...

De Magistris : “James o Icardi? I calciatori li sceglie il Napoli - noi siamo assetati di vittoria” : Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, a Radio Marte “L’Universiade è stato un grande successo, non scontato. E’ stato fatto un grandissimo lavoro e lo si è svolto in pochissimi mesi per cui la città ha risposto alla grande, si è fatta trovare pronta. In tanti non ci credevano, ma sono sempre stato fiducioso. Abbiamo realizzato impianti sportivi di livello olimpionico che ora sono a disposizione della città. Momenti come ...

Napoli - de Magistris assente ai funerali di De Crescenzo : «Ma grazie per quello che ci hai regalato» : «A te che vedevi nella nostra città, nella genialità e nell'umanità dei suoi abitanti, l'unica speranza per la razza umana. grazie per quello che hai...

Salvini - attacco a De Magistris : «Fa la flotta per migranti e non si occupa di Napoli» : «Stiamo lavorando alla riforma della giustizia. Dimezzare i tempi dei processi e far passare il principio che anche il giudice, come tutti gli altri lavoratori se sbaglia paga. E aggiungo la...

Napoli (e De Magistris) come Parigi Vogliono premiare la Rackete : Angelo Scarano Il Comune di Napoli, con De Magistris in testa, è tra i principali promotori del premio Pimentel Fonseca. Schiaffo alle leggi Napoli come Parigi. Premia Carola. La capitana che con una manovra spericolata è entrata nel porto di Lampedusa con la Sea Watch sfidando le leggi italiane e le motovedette della Guardia di Finanza facendo sbarcare più di 40 migranti riceverà un premio nel capoluogo campano. Si tratta del premio ...

Il lunedì di de Magistris : «Tanti complimenti a Napoli per la gestione delle Universiadi» : «Le Universiadi di Napoli sono in pieno svolgimento ed ancora una volta la nostra amata città ha vinto una sfida in cui all'inizio non erano in molti a crederci. Gli impianti...

De Magistris a Palazzo Marino da Sala : «Pronto nuovo patto Napoli-Milano» : «Questa mattina ho avuto un cordiale e proficuo incontro con il sindaco di Milano Giuseppe Sala presso il suo ufficio al Comune. Abbiamo discusso lungamente di iniziative congiunte,...

Sea Watch - Luigi De Magistris : "Napoli non sarà complice dell'olocausto del terzo millennio" : "Dedico questo importante e primo corteo a mare a Carola Rackete e a tutte le donne e gli uomini perseguitati per ragioni di giustizia. Provo imbarazzo per uno Stato che ha perso il senso dell'equità e della misura. Uno Stato è forte non se mostra i muscoli arrugginiti, ma se ha la capacità di attua

Da Napoli corteo barche pro-migranti. De Magistris : "Dedicato a Carola" : È partito dal Molosiglio, a Napoli, il corteo di barche promosso dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, per ribadire che il Mediterraneo “deve essere un mare di pace”. Il sindaco è salpato a bordo del veliero Pilgrim messo a disposizione dalla Lega navale di Napoli. Sull’imbarcazione a prua sventola una bandiera azzurra con scritto ‘Napoli un mare di pace’. Secondo i numeri riferiti, alla ...

«Napoli capitale dell'accoglienza» - de Magistris guida la flotilla per i migranti : È appena partito il corteo in mare composto dai rappresentanti delle Ong, dalle imbarcazioni civili, dai kayak, e dai pescherecci che attraverserà le acque del Golfo per ribadire che...