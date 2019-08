Nadia Toffa | altro lutto in famiglia | è morta la nonna Maria

Nadia Toffa - morta la nonna : si è spenta pochi giorni dopo la celebre nipote : Si è spenta la nonna di Nadia Toffa. La donna, Maria Cocchi, non avrebbe retto al dolore per la scomparsa della nipote, deceduta poco più di una settimana fa, il 13 agosto scorso, dopo aver combattuto una lunga battaglia contro un tumore. Come riporta il sito Montagne e Paesi, la nonna della Iena aveva 97 anni. I funerali sono stati celebrati in forma privata nella chiesa parrocchiale di Cerveno, martedì 20 agosto mattina, alle 10.30. Maria ...

È morta la nonna di Nadia Toffa - non ha retto al dolore per la scomparsa della nipote : Si chiamava Maria Cocchi, era considerata la donna più anziana del paese di Cerveno, in provincia di Brescia, ed era soprattutto la nonna di Nadia Toffa. Non avrebbe retto al dolore per la scomparsa della nipote. La redazione di Fanpage.it ha contattato gli uffici della chiesa parrocchiale dove si sono svolti i funerali, che ha confermato la notizia.Continua a leggere

Pierluigi Diaco piange in tv e chiede scusa a Nadia Toffa : Pierluigi Diaco nel corso della sua trasmissione “Io e te” ha ricordato Nadia Toffa” morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia: «Chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore». Il condotture ha poi parlato delle sue conversazioni con Nadia ...

Pierluigi Diaco chiedo scusa a Nadia Toffa : Nel corso della puntata del programma “Io e te” Pierluigi Diaco ha ricordato Nadia Toffa. La conduttrice e inviata de “Le Iene” è morta il 13 agosto, dopo una coraggiosa battaglia contro il cancro. Il conduttore ha raccontato che era solito concedersi lunghe chiacchierate con lei e oggi rimpiange di non aver capito fino in fondo il suo dolore e la sua rabbia: «chiedo scusa a Nadia Toffa, non ho capito il suo grido di dolore». Il condotture ha ...

Nadia Toffa - Ilary Blasi non va ai funerali : insulti choc sui social. «Sta in vacanza a divertirsi» : Dopo la morte di Nadia Toffa, tantissimi sono stati i commenti di commozione da parte di fan, amici e colleghi della ex conduttrice de Le Iene, scomparsa a causa di un cancro. Ma tante sono state anche le polemiche social, e l’ultima ha visto come protagonista, o meglio come bersaglio, un’altra conduttrice della trasmissione di Italia 1, ovvero Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti era infatti assente ai funerali di Nadia: in più sul suo ...

Nadia Toffa - l’ultimo messaggio su Facebook : «Ho dolore ovunque». Ma non è vero : «l’ultimo messaggio su Facebook di Nadia Toffa». Questo è probabilmente uno degli elementi più cercati sul web. Il silenzio social che ha accompagnato la presentatrice delle Iene morta martedì 13 agosto dopo una lunga battaglia contro il cancro è un tema che aveva scosso i fan prima della tragica notizia. Sul web è iniziato però a circolare un lungo messaggio, parole attribuite alla Toffa prima della morte. Come spesso accade in questi casi però ...

Nadia Toffa - lo strazio del collega de Le Iene Niccolò Torielli : "Non ci sono stato per l'ultimo saluto" : "Dispiace non esserci stato per l'ultimo saluto insieme alla nostra grande famiglia, quello che ci hai insegnato rimarrà impresso nei nostri cuori. Ciao Nadia, grande guerriera", scriveva Niccolò Torielli sul suo profilo Instagram subito dopo la morte della collega. Ora il conduttore torna sull'argo

“Il veleno nella mia città”. Nadia Toffa - cosa aveva rivelato al suo collega Alessandro Migliaccio : La morte di Nadia Toffa, la giornalista de Le Iene venuta a mancare il 13 agosto 2019, ha lasciato tutti sconvolti. Nadia Toffa era una persona che era entrata nelle vite di tutti per il suo sorriso, le sue inchieste, la voglia di giustizia, il desiderio di dar voce ai più deboli, agli ultimi. Ma Nadia Toffa era malata: da due anni aveva un tumore grave che se l’è portata via. Ma lei, negli anni della malattia, ha combattuto col sorriso sulla ...

Diaco ricorda Nadia Toffa e si commuove : "Le chiedo scusa - non ho capito il suo grido di dolore" : Il conduttore di 'Io e Te' condivide con il pubblico alcune delle sue conversazioni con la giornalista scomparsa e condanna...

“Ho dolore ovunque”. Nadia Toffa - altra sciacallata : la scoperta sul suo ‘ultimo post’ : Gli sciacalli non si fermano nemmeno davanti alla tristezza, davanti alla commozione, davanti alla morte di Nadia Toffa. Anzi continuano, imperversano, in quello che ormai è un vero e proprio gioco criminale. Tra le tantissime ricerche che si stanno facendo su Google in questi giorni, ovviamente c’è quella relativa all’ultimo messaggio su Facebook della conduttrice. Ecco allora che sul web ha iniziato a circolare un lungo messaggio. Lo avrebbe ...

Giulio Golia - gli chiedono un selfie al funerale di Nadia Toffa : la sua risposta : Un netto, educato ma fermo, rifiuto. Così Giulio Golia, storico inviato de Le iene che negli ultimi anni ha anche fatto capolino in conduzione, ha risposto a una signora che gli ha chiesto di fare una foto insieme fuori dalla chiesa dove è stato celebrato il funerale di Nadia Toffa, la presentatrice e inviata dello show di Italia Uno appena scomparsa dopo una battaglia di quasi due anni con un tumore. Golia ha fatto capire alla donna che gli ...