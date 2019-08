MTV VMA 2019 | Normani | Big Sean ft A$AP Ferg | H E R e Ozuna si aggiungono ai performer

I Jonas Brothers si esibiranno da Jersey Shore per gli MTV VMA 2019 : Epico! The post I Jonas Brothers si esibiranno da Jersey Shore per gli MTV VMA 2019 appeared first on News Mtv Italia.

MTV VMA 2019 : tieniti forte per le esibizioni di Camila Cabello - Shawn Mendes - Lil Nas X e tanti altri : Che si aggiungono a Taylor Swift e Missy Elliott

MTV VMA 2019 : Missy Elliott riceverà il leggendario Video Vanguard Award : E ci regalerà una super esibizione dal vivo

Taylor Swift si esibirà agli MTV VMA 2019 : No, non possiamo stare calmi

Jonas Brothers : la reazione delle figlie di Kevin alle nomination degli MTV VMA 2019 ti farà sciogliere : Ma la dolcezza

MTV VMA 2019 - le nomination e le loro regine : Ariana Grande - Taylor Swift e Billie Eilish : Se sulla scena musicale italiana salta spesso fuori una certa mancanza di donne nelle lineup dei Festival, oltreoceano la situazione è totalmente ribaltata: si è visto al Coachella sul fronte live e lo si vede nelle nomination degli MTV Video Music Awards 2019. A meno di un mese dalla cerimonia di premiazione, che si terrà il prossimo 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, sono state rese note tutte le candidature degli

Le nomination degli MTV VMAs dominate da Ariana Grande e Taylor Swift : Sono state svelte le nomination degli MTV VMAs, in scena lunedì 26 agosto dal Prudential Center Newark New York, in diretta su tutti i canali di MTV in oltre 180 Paesi. Tra i nomi spiccano quelli di Ariana Grande e Taylor Swift ma anche Billie Eilish e Lil Nas X. "È stato un anno incredibile per la musica e le nomination di quest'anno riflettono perfettamente il ricco panorama pop internazionale", ha dichiarato Bruce Gillmer, Head of Music

VMAs 2019 : tutte le nomination - appuntamento per il 26 agosto su MTV : VMA 2019, le nomination dei Video Music Awards, in onda luned' 26 agosto su MTV. Arianna Grande e Taylor Swift le più nominate con 10 nomination.Proprio verso la fine dell'estate, il 26 agosto per essere precisi, andrà in onda l'annuale appuntamento con i VMA 2019. L'appuntamento andrà in onda live dal Prudential Center Newark di New York in tutti i canali MTV di 180 paesi del mondo.MTV ha annunciato le nomination dei VMA

Il travolgente comedian Sebastian Maniscalco sarà alla guida degli MTV VMAs 2019 : NEW YORK, – MTV ha annunciato che il comedian, attore e autore di best-seller Sebastian Maniscalco presenterà i prossimi "VMAs" 2019 in diretta dal Prudential Center di Newark, NJ, lunedì 26 agosto. Le più grandi star della musica celebreranno insieme ai loro fan i video più iconici dell'anno con elettrizzanti performance, momenti virali e una nuova, coinvolgente esperienza immersiva.