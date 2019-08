MotoGp | Dovizioso lancia la sfida a Marquez | “Silverstone non premia la Ducati | ma

MotoGp - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso ha ritrovato il sorriso - a Silverstone continua la battaglia : Terminato il fine settimana di stacco, il circus del Motomondiale 2019 si appresta per affrontare il dodicesimo appuntamento della sua stagione in quel di Silverstone dove andrà in scena il GP di Gran Bretagna; ci siamo lasciati pochi giorni fa con la straordinaria vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring di Spielberg, dove il ducatista ha fatto impazzire i tanti tifosi italiani (e non solo) con una manovra tanto inaspettata quanto efficace ...

Quanto guadagnano i piloti di MotoGp? La classifica degli stipendi 2019. Marc Marquez il più ricco davanti a Valentino Rossi! 3° Dovizioso : Correre in moto è passione ed è voglia di sentirsi vivi. Per i campioni della classe MotoGP, però, non è solo divertimento: lanciarsi in nuove sfide è come l’aria che si respira. Lo è per lo spagnolo Marc Marquez, appeso ad un filo sulla sua Honda ma disposto a tutto pur di superare se stesso e vincere anche quando il risultato conta poco. Vale lo stesso discorso per Valentino Rossi, quaranta primavere e non sentirle, desideroso di ...

MotoGp - Andrea Dovizioso ha vinto una battaglia - ma la guerra…Eloquente il distacco da Marc Marquez - Ducati troppo discontinua : Con ancora negli occhi lo splendido sorpasso di Andrea Dovizioso in curva 9 del Red Bull Ring ai danni di Marc Marquez, è tempo di fare qualche ragionamento più a largo raggio sulla MotoGP. Si può affermare, infatti, che il romagnolo abbia vinto una battaglia. In maniera bellissima e netta, certo, ma la guerra è, e rimarrà, saldamente in mano al suo rivale. La Honda fornisce un esercito davvero impressionante al campione del mondo in carica che, ...

MotoGp – Un futuro a quattro ruote per Dovizioso? Il ducatista non ha dubbi : “dico che…” : futuro a quattro ruote per Dovizioso? La risposta del forlivese della Ducati non lascia dubbi I piloti della MotoGp si godono una settimana di pausa dopo le fatiche dell’Austria e prima di Silverstone. In vista della gara inglese, se c’è chi si allena in bicicletta per recuperare al 100% la condizione fisica e chi invece si concede un po’ di relax con i propri cari, c’è anche chi continua a vivere emozioni in ...

MotoGp - Dovizioso vs Marquez : il forlivese in vantaggio nel computo dei corpo a corpo dal 2017 - lo spagnolo ha cambiato tattica : Alcuni giorni sono trascorsi ma l’emozione del confronto a Spielberg (Austria) tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez ancora c’è. L’undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP è stato animato dal duello tra i due alfieri di Ducati e di Honda che si sono confrontati a viso aperto, senza tatticismi di sorta. Un confronto in vecchio stile, cercando di forzare ogni staccata come fosse l’ultima. Il numero da circo del ...

MotoGp – Il futuro di Dovizioso lontano dalla Ducati? La verità del manager Battistella : Il manager di Andrea Dovizioso mette in chiaro le cose sul futuro del forlivese in Ducati: la verità di Simone Battistella Nelle ultime settimane si è tanto parlato di rumors di mercato nel mondo della MotoGp. In particolar modo l’attenzione è stata posta su Jorge Lorenzo e sul suo possibile ritorno in Ducati dopo un inizio difficile in Honda. Bisogna tenere d’occhio però anche Andrea Dovizioso, che non sembra intenzionato a ...

MotoGp – Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso - il direttore generali Ducati ammette : “le cose potrebbero essere più belle - ma…” : Gigi Dall’Igna ed il rapporto con Andrea Dovizioso: l’ammissione del direttore generale di Ducati Corse La gara di domenica al Red Bull Ring è stata puro spettacolo: il duello tra Marquez e Dovizioso ha regalato emozioni incredibili al pubblico del Gp d’Austria e tutto il pubblico ha applaudito immensamente il forlivese della Ducati per la sua splendida vittoria all’ultima curva. AFP/LaPresse Pioggia di complimenti ...

MotoGp – Ciabatti elogia Dovizioso e sul contatto all’ultima curva svela : “ci siamo dimenticati che cosa ha fatto Marquez all’inizio dell’ultimo giro?” : Ciabatti, il duello di Marquez e Dovizioso in Austria e la vittoria del forlivese all’ultima curva: il direttore sportivo Ducati promuove a pieni voti il suo pilota In casa Ducati si festeggia ancora per la splendida vittoria di Andrea Dovizioso al Gp d’Austria: il forlivese ha beffato Marc Marquez all’ultima curva, tagliando così per primo il traguardo del Red Bull Ring e ritrovando tanta fiducia in se stesso e nel team. ...

MotoGp – Tardozzi svela il segreto della vittoria di Dovizioso in Austria : “Marquez voleva vincere a tutti i costi - ma Andrea…” : Davide Tardozzi e la vittoria di Dovizioso in Austria: le parole del team manager Ducati dopo il successo all’ultima curva del forlivese Andrea Dovizioso ha regalato ieri alla Ducati una gioia pazzesca: il forlivese è tornato sul gradino più alto del podio aggiudicandosi il Gp d’Austria all’ultima curva, così come accaduto due anni fa, grazie ad un clamoroso sorpasso su Marc Marquez. “Questa era una gara che valeva ...

MotoGp – Dovizioso - la proposta per un interessante cambio di regolamento e la frecciatina a Lorenzo : “io campione? Non ho bisogno di…” : Andrea Dovizioso e quella frecciatina a Jorge Lorenzo: le parole del forlivese dopo la vittoria al Gp d’Austria Una vittoria indimenticabile, quella di ieri di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring: il forlivese della Ducati è tornato sul gradino più alto del podio dopo aver beffato Marc Marquez all’ultima curva del Gp d’Austria al termine di una bagarre mozzafiato. AFP/LaPresse “E’ stato un braccio di ferro dalla prima ...

MotoGp : la rivincita di Andrea Dovizioso a Spielberg. Un successo da campione : Avete presente il GP degli Stati Uniti di MotoGP a Laguna Seca nel 2008 oppure il GP di Catalogna a Barcellona nel 2009? E’ lecito pensare che si abbia cognizione di cosa si stia parlando. In quelle due gare Valentino Rossi sfoderò tutto il suo talento e, forse, anche qualcosa di più per prevalere contro l’australiano Casey Stoner e lo spagnolo Jorge Lorenzo. Duelli rusticani da emozione paura. Ebbene, ieri, a Spielberg (Austria), si ...

MotoGp - Andrea Dovizioso torna al successo. Marquez perde alcune certezze e Valentino Rossi cresce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

VIDEO Andrea Dovizioso MotoGp - GP Austria 2019 : “E’ forse la mia vittoria più bella - la dedico a Luca Semprini” : Andrea Dovizioso è raggiante al termine del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Spielberg il pilota della Rossa ha messo in mostra carattere e determinazione, aggiudicandosi il duello infuocato con Marc Marquez e interrompendo la serie positiva del fuoriclasse nativo di Cervera. Una vittoria dai mille significati, per come è arrivata, da dedicare allo sfortunato Luca Semprini, scomparso una decina ...