Motogp a Silverstone | Rossi fiducioso ma c' e' l' incognita meteo

Motogp – Meregalli lancia la carica : “Maverick e Vale non vedono l’ora di correre a Silverstone” : La Yamaha pronta per il weekend di gara della Gran Bretagna: le sensazioni di Maio Meregalli alla vigilia del Gp di Silverstone Domenica i campioni della MotoGp si sfideranno sul circuito di Silverstone per un nuovo appuntamento della stagione 2019. La Yamaha arriva in terra inglese con sensazioni positive, poichè il circuito britannico si adatta bene alla M1: “abbiamo avuto un inizio frenetico nella seconda metà della stagione, ma ...

Motogp - Valentino Rossi : “A Silverstone di solito la Yamaha è veloce. Speriamo nel meteo” : Torna in scena la MotoGP che vola in Gran Bretagna per il Gran Premio di Silverstone. Una pista favorevole a Valentino Rossi, che in Inghilterra ha vinto ben otto volte in carriera. Il Dottore sembra essersi ripreso dopo un inizio di stagione balbettante e punta in alto, magari provando a centrare il podio. Le sue parole riportate dall’ANSA alla vigilia: “Adoro Silverstone, è tra i miei primi 5 circuiti preferiti. Mi piace molto ...

Motogp – Sfida interna in casa Yamaha? Vinales motivato a Silverstone : “il nostro obiettivo è sempre lo stesso” : Vinales si crede: le parole dello spagnolo della Yamaha alla vigilia del Gp di Silverstone I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: domenica si correrà il Gp della Gran Bretagna per uno spettacolo unico. La Yamaha arriva in Inghilterra con sensazioni positive, poichè il circuito di Silverstone bene si adatta alla M1. “Silverstone è un percorso che mi piace molto e cercherò di fare del mio meglio dal primo giro. ...

Motogp – Valentino Rossi a Silverstone con ottimismo : “lo scorso anno è stato un incubo - ma…” : Valentino Rossi motivato e carico per la gara di Silverstone: le parole del Dottore alla vigilia del Gp della Gran Bretaga E’ iniziata una nuova settimana di gara: domenica a Silverstone si correrà il Gp della Gran Bretagna di MotoGp, che vedrà il grande ritorno di Jorge Lorenzo dopo il lungo stop per infortunio e i rumors di mercato. Occhi puntati sulla Yamaha, ancora alla ricerca della competitività giusta per lottare per la ...

Motogp - Dovizioso lancia la sfida a Marquez : “Silverstone non premia la Ducati - ma possiamo essere veloci” : Il pilota Ducati ha parlato in vista del Gran Premio di Silverstone, esprimendo le proprie sensazioni sulla gara inglese La vittoria ottenuta in Austria è ormai alle spalle, Andrea Dovizioso si concentra sul prossimo appuntamento di Silverstone, dove la Ducati sarà chiamata ad un’altra prova di forza. AFP/LaPresse Serve vincere per poter ridurre il gap da Marc Marquez, autentico dominatore di questa prima metà di stagione. Con il ...

Motogp – Jorge Lorenzo torna in pista a Silverstone : le prime parole del maiorchino dopo il lungo stop : Jorge Lorenzo pronto per il grande ritorno: le sensazioni del maiorchino della Honda alla vigilia del Gp di Silverstone Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Jorge Lorenzo è pronto al grande ritorno. dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio, il maiorchino sarà nuovamente in pista a Silverstone, per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. Sensazioni positive per Lorenzo: “è bello essere nuovamente col team ...

Motogp – Marquez si lascia il passato alle spalle : “Silverstone? Abbiamo faticato - ma adesso…” : Marc Marquez positivo e fiducioso in vista del nuovo weekend di gara: le parole dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp di Gran Bretagna Dopo una settimana di pausa a seguito delle fatiche del Gp d’Austria, i piloti della MotoGp sono pronti a tornare in pista e lo faranno a Silverstone, per un nuovo appassionante weekend di gara. Marc Marquez andrà sicuramente a caccia del riscatto dopo l’amara sconfitta del Red Bull ...

Motogp – Joan Mir non ce la fa : lo spagnolo non recupera e salta anche il Gp di Silverstone : Joan Mir salta anche il Gp di Silverstone: lo spagnolo della Suzuki non recupera dal brutto infortunio di Brno Cattive notizie per la Suzuki e Joan Mir: il giovane pilota spagnolo non sarò in pista a Silverstone, per il nuovo weekend di gara della stagione 2019 di MotoGp. Mir non ha ancora recuperato dalla contusione polmonare subita nella caduta di due settimane fa ai test di Brno. Lo spagnolo, d’accordo con i medici del team ...

Motogp - GP Gran Bretagna 2019 : Andrea Dovizioso ha ritrovato il sorriso - a Silverstone continua la battaglia : Terminato il fine settimana di stacco, il circus del Motomondiale 2019 si appresta per affrontare il dodicesimo appuntamento della sua stagione in quel di Silverstone dove andrà in scena il GP di Gran Bretagna; ci siamo lasciati pochi giorni fa con la straordinaria vittoria di Andrea Dovizioso al Red Bull Ring di Spielberg, dove il ducatista ha fatto impazzire i tanti tifosi italiani (e non solo) con una manovra tanto inaspettata quanto efficace ...

Motogp – Si torna in pista a Silverstone : ORARI e DIRETTE TV del Gp di Gran Bretagna : La MotoGp torna in pista e lo fa a Silverstone: il programma dettagliato del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna Dopo una settimana di pausa, nella quale i piloti si sono rilassati trascorrendo il Ferragosto con amici e parenti, la MotoGp torna protagonista e lo fa a Silverstone. Dopo lo spettacolo dell’Austria, dove Dovizioso ha trionfato battendo all’ultima curva Marc Marquez, i fan delle due ruote si aspettano ancora ...

Motogp - GP Bran Bretagna 2019 : Valentino Rossi confida in Silverstone per una gara da protagonista : Cosa regalerà il fine settimana del Gran Premio di Gran Bretagna 2019 di MotoGP a Valentino Rossi? Il nove volte campione del mondo cerca conferme dopo le prove di Brno e Red Bull Ring per provare ad avvicinarsi nuovamente al podio. Il circuito di Silverstone piace al pilota di Tavullia che vi ha vinto nel 2015 sotto la pioggia, ed alla sua Yamaha, per cui potremmo assistere ad un weekend positivo per il numero 46. La M1, infatti, si sposa bene ...

Motogp – Alberto Puig tende la mano a Jorge Lorenzo : “lo aspettiamo a Silverstone - vogliamo torni motivato” : Jorge Lorenzo è pronto a ritornare in sella alla sua Honda dopo l’infortunio: il team manager della scuderia, Alberto Puig, non vede l’ora di rivederlo in pista Negli ultimi giorni su Jorge Lorenzo se ne sono dette tante: dopo l’infortunio si ritira; tornerà in Ducati al posto di Miller; finirà in Yamaha tra un anno. E invece, superato l’infortunio che lo tiene ai box da diverse settimane, Jorge Lorenzo riprenderà ...

Motogp – Jorge Lorenzo ed i rumors di mercato : il maiorchino farà chiarezza a Silverstone : Jorge Lorenzo convocato nella conferenza stampa del giovedì in Gran Bretagna: il maiorchino farà chiarezza sui rumors di mercato a Silverstone L’attesa sta per terminare: Jorge Lorenzo tornerà nel paddock della MotoGp la prossima settimana a Silverstone. Il maiorchino della Honda, che ha tanto fatto parlare di sè nelle ultime settimane a causa dei rumors di mercato, farà chiarezza in Gran Bretagna. La MotoGp è infatti riuscito ad avere il ...