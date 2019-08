Morto il Garante della privacy Ue | Giovanni Buttarelli | aveva 62 anni

Morto nel CPR di Torino. Il Garante dei Detenuti : “Si chiarisca. Vogliamo vedere cartelle cliniche” : "Vogliamo che su questa morte venga fatta la massima chiarezza e per questo chiederemo di vedere le cartelle cliniche per capire se sono state ignorate delle patologie o se non sono state curate in maniera adeguata". Nel frattempo la polizia smentisce che il 32enne sia stato in passato vittima di una violenza sessuale all'interno del CPR. Si chiama Faisal Hossai, e non Sahid Mnazi come emerso in un primo momento, il trentaduenne ...