Morto Giovanni Buttarelli | magistrato e garante della Privacy Ue

Morto Giovanni Buttarelli - garante della Privacy Ue : È stato tra i più grandi esperti mondiali di diritto delle nuove tecnologie, diritto alla Privacy e alla protezione dei dati personali. In precedenza aveva ricoperto il ruolo di segretario generale dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

Morto il Garante della privacy Ue - Giovanni Buttarelli : aveva 62 anni : Morto il magistrati e Garante europeo della protezione dei dati Giovanni Buttarelli, aveva 62 anni. A darne l'annuncio l’European data protection supervisor in una nota pubblicata sul proprio sito: "Siamo addolorati dalla tragica perdita di un uomo brillante e visionario, che si è sempre dedicato con passione alla famiglia e al lavoro, servendo fino in fondo la magistratura italiana e l’Unione Europea, e onorandone i valori"Continua a leggere

Palermo - Morto dopo caduta dal balcone l’ex questore Giovanni Finazzo : ipotesi suicidio : L’ex questore ed ex prefetto Giovanni Finazzo è morto precipitando dal balcone della sua casa a Palermo. Non si esclude che si sia gettato volontariamente. Finazzo, che aveva 77 anni ed era originario di Cinisi, era in pensione dal 2009 dopo aver ricoperto diversi incarichi: entrato in Polizia negli anni Settanta è stato questore di Trapani, Catania, Milano e Roma. Tornato in Sicilia nel 2003, è stato prefetto di Trapani e di Catania, per ...

Morto Giovanni Todesco - ‘papà’ del baby dinosauro Ciro : aveva scoperto il fossile nel 1980 a Pietraroja : È Morto il papà del baby dinosauro Ciro, Giovanni Todesco, l’appassionato di paleontologia che nel 1980 a Pietraroja (Benevento) aveva scoperto l’unico fossile di cucciolo di dinosauro al mondo. Lo rende noto l’Ente Geopaleontologico di Pietraroja, istituito dai ministeri dell’Ambiente e dei Beni Culturali. Todesco aveva 72 anni e si è spento nella sua casa a San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. “Sono ...

Gravissimo lutto in casa Lecce - è Morto Giovanni Semeraro : E’ un giorno triste per tutti i tifosi del Lecce ma in generale per il mondo del calcio. Nelle ultime ore è morto Giovanni Semeraro ex patron del Lecce, 82 anni, si è spento questa mattina nella Clinica Petrucciani, era stato ricoverato d’urgenza il 7 luglio scorso all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce per uno scompenso cardiaco. E’ stato azionista di maggioranza di Banca del Salento, divenuta poi Banca 121 fino alla ...