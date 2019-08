Mortal Kombat 11 | Nuovi iconici personaggi nel nuovo trailer del Kombat Pack

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 svela il Terminator T-800 - Joker e gli altri personaggi del Kombat Pack : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di Mortal Kombat 11 che mostra gli ultimi due personaggi che si uniranno al Kombat Pack, tra cui il Terminator T-800, modellato sull'aspetto dell'attore Arnold Schwarzenegger e tratto dal nuovo film di Skydance e Paramount Pictures "Terminator: Destino Oscuro", che sarà affiancato dal più noto e iconico tra i cattivi DC: Joker.Il nuovo trailer ci ...

Mortal Kombat 11 : un leak svela il roster del Kombat Pack : Grazie alla segnalazione dei colleghi di Eurogamer.net, ora conosciamo tutti i dettagli del Kombat Pack di Mortal Kombat 11.I dettagli del pacchetto dovrebbero arrivare in via ufficiale più tardi oggi, ma un video con un countdown pubblicato su YouTube ha già svelato le informazioni. Come prevedibile, il filmato è stato rimosso.Come vediamo nell'immagine trapelata, Shang Tsung e Nightwolf sono già disponibili. Terminator T-800 arriverà l'8 ...

L'IA di Mortal Kombat 11 sfoggia alcune brutality segrete : Uno degli aspetti più interessanti di Mortal Kombat 11 (e della serie in generale), è senza dubbio la quantità di segreti che i giocatori hanno la possibilità di sbloccare.Effettivamente c'è tanto da scovare nel gioco, in alcuni casi sarà il gioco stesso a dirvi le condizioni per poter sbloccare un determinato contenuto mentre in altri casi dovrete essere voi a darvi da fare, come nel caso delle brutality. Si tratta di brutali mosse che devono ...

Anche Mortal Kombat sbarca su Google Stadia : Con l'arrivo di Mortal Kombat su Google Stadia vedremo il ritorno dei personaggi storici del franchise, con tanto di fatality e tutte le celebri mosse dei combattenti, sulla nuovissima piattaforma di gaming in streaming. Google ha collaborato con gli sviluppatori per la migliore realizzazione e ottimizzazione del titolo sull'infrastruttura streaming, per cui possiamo sicuramente aspettarci un'esperienza di livello. Gli scettici dicono che i ...

Mortal Kombat : ecco gli attori che daranno vita ai personaggi di Liu Kang - Mileena - Jax - Sub-Zero e Raiden nel prossimo film : Iniziano ad arrivare le prime conferme per il cast di attori che verrà impiegato per il prossimo film di Mortal Kombat.La pellicola, che è attualmente in fase di casting per comparse ad Adelaide, nell'Australia meridionale, sta costruendo il suo elenco con un mix di attori affermati e sconosciuti. Ludi Lin è stato annunciato nel ruolo di Liu Kang nel film. L'attore, che ha interpretato il capitano Murk in Aquaman, Zack nel recente film di Power ...

Mortal Kombat 11 : Via alle qualificazioni italiane per l’Interkontinental Kombat : Il Mortal Kombat 11 Interkontinental Kombat: Italian Qualifier, torneo italiano di qualificazione all’Interkontinental Kombat, è ormai alle porte. L’Interkontinental Kombat, competizione che porta l’esport in Mortal Kombat 11, è un insieme di tornei open che offrono la possibilità a tutti i giocatori di partecipare a competizioni ufficiali, online e offline, giocando all’acclamato ...

Un giocatore di Mortal Kombat ha utilizzato attacchi DDOS contro i suoi avversari online : Da circa 30 giorni i giocatori PS4 di Mortal Kombat 11 sono stati vittime di un giocatore ed i suoi fastidiosi attacchi DDOS, l'obiettivo di questo utente è costringere i malcapitati a disconnettersi, in modo da aumentare progressivamente il suo grado nelle classifiche online, in quanto il gioco vede il loro abbandono come intenzionale.Nell'ultimo mese sono stati moltissimi i rapporti che parlando di questo utente, conosciuto con diversi nomi ...

Il film di Mortal Kombat? Dovrà essere simile a Deadpool : Sono passati ben 22 anni dall'ultimo film di Mortal Kombat. Tuttavia, nonostante i numerosi tentativi falliti di reboot, un nuovo film di Mortal Kombat è attualmente in produzione e viene preso sul serio da tutte le persone coinvolte.Beh, non troppo sul serio in realtà. Secondo lo scrittore del film Greg Russo, il team di produzione vede i giochi e le loro storie come aventi una "natura divertente", o "molto ironici". In effetti, c'è un film in ...

Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 svela il letale Nightwolf : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo trailer di gioco di Mortal Kombat 11 con protagonista Nightwolf, il prossimo personaggio giocabile, disponibile dal 13 agosto come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack.Nightwolf, in origine Grey Cloud, è un guerriero feroce e valoroso che combatte il male ed è stato scelto dal Grande Spirito per diventare il protettore ...

Mortal Kombat 11 : Il nuovo Trailer mostra Nightwolf in azione : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios hanno pubblicato oggi un nuovo Trailer di gioco di Mortal Kombat 11 con protagonista Nightwolf, il prossimo personaggio giocabile, disponibile dal 13 agosto come parte del periodo di accesso anticipato per i possessori del Kombat Pack. Nightwolf, in origine Grey Cloud, è un guerriero feroce e valoroso che combatte il male ed è stato scelto dal Grande ...

Mortal Kombat 11 : diamo un primo sguardo a Nightwolf : Dopo l'arrivo di Shang Tsung, avvenuto il mese scorso, i giocatori di Mortal Kombat 11 potranno presto fare conoscenza con un nuovo combattente, disponibile con il Pass Stagionale del gioco.Come possiamo vedere, infatti, è in arrivo Nightwolf, il guerriero nativo americano che abbiamo visto per la prima volta in Mortal Kombat 3. Anche se non ha ancora una data di lancio, questo personaggio farà la sua comparsa presto, e nell'attesa possiamo dare ...

Il film di Mortal Kombat sarà classificato R - presenti anche le Fatality : Il film di Mortal Kombat conterrà una serie di contenuti violenti tanto da comportare la classificazione R, e per la gioia di tutti gli appassionati del franchise videoludico anche le Fatality non mancheranno.Come possiamo vedere sul profilo Twitter di Russo, è la prima volta che un film di Mortal Kombat ottiene questa classificazione nonostante il fatto che, dopotutto, da un prodotto come Mortal Kombat non possiamo che aspettarci una certa ...

Nel nuovo film di Mortal Kombat Joe Taslim di The Raid sarà Sub-Zero : Mortal Kombat farà ritorno nelle sale cinematografiche e come riporta Polygon Joe Taslim interpreterà il ruolo di Sub-Zero.Il nuovo film sarà prodotto da New Line e si porrà come un reboot della pellicola proiettata anni or sono, nel lontano 1995 (regia di Paul W.S. Anderson).In questo caso invece il film sarà diretto da Simon McQuoid, mentre la sceneggiatura è di Greg Russo.Leggi altro...

Mortal Kombat 11 : un'immagine teaser suggerisce l'arrivo di Sindel : NetherRealm sta suggerendo ai fan l'arrivo di un altro personaggio DLC per Mortal Kombat 11, segnala Gamespot. Il combattente in questione sarebbe Sindel, stando al tweet del produttore Ed Boon.L'immagine mostra Sindel avvolta nell'ombra accompagnata dallo slogan "7 deadly Sindels", un riferimento al concetto religioso dei sette peccati capitali. Il teaser non ha dato alcuna indicazione su quando aspettarsi ulteriori dettagli o una data di ...