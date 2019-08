Minuti e SMS illimitati e 50 GB di internet a 4 | 99 euro al mese con Kena Special Summer

Vodafone lancia Special 1000 40MB a 4 - 99 euro al mese con Minuti illimitati - 1000 SMS e solo 40 MB di internet : Vodafone lancia una nuova Special 1000 da 4,99 euro al mese. C'è poco da esultare però: ci sono minuti illimitati e 1000 SMS, ma solo 40 MB di internet! L'articolo Vodafone lancia Special 1000 40MB a 4,99 euro al mese con minuti illimitati, 1000 SMS e solo 40 MB di internet proviene da TuttoAndroid.

Potete ancora provare gratuitamente i 50 GB di Internet - 100 SMS e Minuti illimitati di Fastweb : Il #NIENTECOMEPRIMA di qualche settimana fa ha introdotto dei cambiamenti importanti all'interno del portafoglio di offerte di Fastweb Mobile, come era prevedibile dai teaser pubblicati nei giorni precedenti.

Clienti MVNO o Iliad? Passate a TIM con 50 GB di Internet e Minuti e SMS illimitati con Steel S 50GB : A partire da oggi, 13 agosto 2019, tutti i nuovi Clienti TIM che provengono da Iliad e da alcuni operatori virtuali hanno la possibilità di attivare l'offerta TIM Steel S 50GB al costo di 9,99 euro al mese.

Minuti illimitati - 50 SMS e 50 GB su rete Vodafone a 7 - 99 Euro al mese con Rabona Bomber : Rabona Mobile lancia la nuova promozione Rabona Bomber, con Minuti illimitati, 50 SMS e 50 GB di traffico dati su rete Vodafone a 7,99 Euro al mese.

Wind All Inclusive Special 100 Easy Pay : Minuti illimitati - 200 SMS e 100 GB di internet a 9 - 99 euro al mese : Wind lancia l'offerta All Inclusive Special 100 Easy Pay, che offre minuti illimitati, 200 SMS e 100 GB di internet a 9,99 euro al mese. Interessante, vero?

E' tutto vero : con Wind potete avere 50 GB - Minuti illimitati e 200 SMS a 9 - 99 euro : Wind sta riproponendo, attraverso degli SMS, l'offerta Wind All Inclusive Special 50 ad alcuni suoi ex-clienti, invitandoli a ripassare il loro numero con l'offerta in questione.

PosteMobile Creami WOW Weekend è tornata : SMS e Minuti illimitati e 10 GB in 4G a 4 - 99 euro al mese : PosteMobile torna alla carica con la Creami WOW Weekend, un'offerta capace di offrire grande flessibilità per via del meccanismo dei credit a un prezzo stracciato.

50 GB di Internet - Minuti illimitati e 50 SMS a 9 - 99 euro al mese : ecco Rabona Mobile Numero 1 Plus : Si chiama Rabona Mobile Numero 1 Plus ed è la nuova offerta pensata da Rabona Mobile per gli utenti alla ricerca di una soluzione all inclusive che non costi una fortuna.