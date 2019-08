Migranti : prima notte all’hotspot per gli 83 naufraghi Open Arms : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – prima notte all’hotspot di Lampedusa, dopo 19 giorni trascorsi sul ponte della nave, per gli 83 Migranti a bordo della Open Arms scesi nella notte dopo il sequestro della imbarcazione disposto dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio. Le operazioni di sbarco, al porto commerciale, si sono concluse intorno all’na di notte, alla presenza di un gruppo di attivisti e di turisti che hanno ...

Migranti : lettera di minacce a sindaco Lampedusa 'Prima i nostri' : Palermo, 20 ago. (AdnKronos) - Nuova lettera di minacce al sindaco di Lampedusa, Salvatore Martello. Il mittente è targato "Prima i nostri", mentre all'interno si legge, tra le altre cose: "Lei faccia il suo lavoro, Ong è una questione di ordine”. "Mi fa schifo solo a guardarla - dice Martello all'A

Roberto Saviano dà la mano ai Migranti - Matteo Salvini azzanna : "Ancora parla? Prima gli italiani" : "Ma ancora parla??? Porti chiusi e Prima GLI ITALIANI. Punto". Poche parole, ma durissime. Lo scrive Matteo Salvini dopo aver letto l'ultima iniziativa social di Roberto Saviano, tendere la mano a un migrante e farsi un selfie. Roberto Saviano commentando la vicenda Open Arms, ha infatti lanciato la

Migranti - procura dispone dissequestro della Mare Jonio : “Salperemo il prima possibile” : “La procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Jonio di Mediterranea. Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in Mare”. L’annuncio arriva da un tweet della ong Mediterranea Saving Humans. La portavoce Alessandra Sciurba conferma: “Abbiamo bisogno di tempi tecnici per riorganizzarci e salperemo prima possibile”. L’imbarcazione si trovava dal 13 maggio scorso ...

La Guardia Costiera soccorre 141 Migranti - Salvini : “Nessun porto. Prima vengano redistribuiti” : "Ho dato disposizione che non venga assegnato nessun porto Prima che ci sia sulla carta una redistribuzione in tutta Europa di tutti i 140 migranti a bordo". Così Matteo Salvini sui 141 migranti a bordo della nave della Guardia Costiera Gregoretti, al momento ancora a largo in acque Sar italiane, in attesa che venga indicato un porto sicuro.Continua a leggere

Migranti - l'Europa trova una prima (debole) intesa : ma l'Italia non c'è : Botta e risposta tra Macron e Salvini. 14 dei 28 paesi dell'Unione europea hanno approvato la proposta franco-tedesca per la...

L’Italia non c’è - l’Europa trova una prima intesa sui Migranti : Al vertice di Parigi Macron porta a casa l’adesione di 14 Stati al principio per cui i profughi vanno redistribuiti. Salvini da Roma: è stato un flop

"Obbligare le ong a identificare i Migranti a bordo". L'emendamento Forza Italia a prima firma Carfagna : Forza Italia ha presentato un emendamento al decreto sicurezza bis. Con il testo, a prima firma di Mara Carfagna, si propone di imporre alle ong di identificare a bordo delle navi di salvataggio i migranti. “Bisogna che l’attività delle Ong sia disciplinata: se vuoi compiere un’attività di ricerca e salvataggio in mare lo devi fare alle condizioni di legalità e sicurezza poste dallo Stato Italiano. In ...

**Migranti : emendamento M5S a Sicurezza bis per confisca navi a prima violazione* : Roma, 8 lug. (AdnKronos) – I 5 Stelle hanno presentato un emendamento al dl Sicurezza bis per anticipare la confisca delle navi alla prima violazione e non più in caso di reiterazione e per dare alle forze armate e di polizia i natanti confiscati. L'articolo **Migranti: emendamento M5S a Sicurezza bis per confisca navi a prima violazione* sembra essere il primo su CalcioWeb.

"I Migranti sono prima di tutto persone umane" - ammonisce Papa Francesco : Papa Francesco e gli ultimi, gli scartati "che ogni giorno gridano al Signore". Nel sesto anniversario della sua visita a Lampedusa, il Pontefice celebra in San Pietro la messa per i migranti. "sono persone, non si tratta solo di questioni sociali o migratorie!", ammonisce Francesco che sottolinea come "i più deboli e vulnerabili" debbano essere aiutati, "una grande responsabilità, dalla quale nessuno si può esimere". Nessuno per Dio ...

Migranti - Papa Francesco : "Sono esseri umani prima di tutto - Dio ci chiede di amarli" : Il Papa a sei anni dalla visita a Lampedusa. "Sono torturati, abusati e violentati nei campi di detenzione; sono gli ultimi che sfidano le onde di un mare impietoso; sono gli ultimi lasciati in campi di un'accoglienza troppo lunga"

Alex : prima notte all'hotspot per i Migranti sbarcati a Lampedusa : prima notte nell'hotspot per i migranti sbarcati ieri da nave Alex di Mediterranea. Hanno toccato terra intorno all'1.30 dopo la notifica del sequestro probatorio d'iniziativa della Guardia di finanza del veliero, al comandante Tommaso Stella, unico indagato per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Le condizioni dei migranti sono discrete. Alcuni, particolarmente provati, ieri sono stati assistiti da personale sanitario giunto con ...