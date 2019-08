Migranti : Open Arms arrivata a Porto Empedocle : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - La nave Open Arms è appena arrivata a Porto Empedocle (Agrigento) dove verrà ormeggiata dopo il sequestro preventivo decretato ieri dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio.

Migranti : decreto sequestro Open Arms - per pm in 19 foto 'crudezza delle condizioni' a bordo : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - A testimoniare "l'evidente sovraffollamento" e "le pessime condizioni" in cui si trovavano i Migranti a bordo della Open Arms non c'erano solo le perizie dei medici saliti sull'imbarcazione per accertare le condizioni igienico sanitarie, ma anche alcune immagini. Un fa

Migranti - Open Arms attracca : Ocean Viking festeggia con una rotta a forma di cuore : Da undici giorni la Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee e di Medici Senza Frontiere che ha salvato 356 Migranti in mare, fa avanti e indietro nelle acque internazionali tra Linosa e Malta in attesa di un porto in cui attraccare. Ma martedì sera il percorso è cambiato: quando a bordo è arrivata la notizia che la Open Arms, in mare dal 1° agosto in attesa di un place of safety, era attraccata a Lampedusa, la nave battente bandiera norvegese ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'permanere nave alla fonda aggrava reato' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - "Il permanere della nave Open Arms alla fonda, nelle immediate vicinanze del porto di Lampedusa, protrae gli effetti del reato e può anzi cagionarne un aggravamento, atteso che un centinaio circa di naufraghi si trova ancora a bordo della nave e il permanere dello stat

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'da autorità comportamenti omissivi' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - Le autorità preposte che avrebbero dovuto valutare e intervenire "attivandosi nell'emissione di provvedimenti improcrastinabili e doverosi, in materia di sanità" sulla nave Open Arms avrebbero avuto un "comportamento omissivo". E' quanto scrive il Procuratore capo di A

Il video che inchioda Open Arms : lascia i Migranti in mare? : Dopo averli recuperati a 800 metri dalla costa italiana li hanno lasciati andare. Senza remore. Senza pensarci due volte. Liberi. Non potevano essere loro a salvarli per la seconda volta. No. A recuperarli dovevano essere le motovedette della Guardia Costiera e della Guardia di Finanza. L’unico modo per toccare terra. Per poggiare i piedi su suolo italiano. Michel Dessì migranti ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'su nave condizioni critiche - sbarco urgente' (2) : (AdnKronos) - Per il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, la nave ferma per giorni a ottocento metri dalla costa di Lampedusa avrebbe creato ulteriore sofferenza ai naufraghi a bordo. Una situazione che "protrae gli effetti del reato e anzi può cagionare un aggravamento". Perché "il permanent

Migranti : decreto sequestro Open Arms - 'su nave condizioni critiche - sbarco urgente' : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - I circa 100 naufraghi rimasti a bordo della nave Open Arms erano in "condizioni critiche". Ecco perché è stato "necessario" il decreto di sequestro. Un provvedimento disposto per "ragioni di urgenza". E' quanto scrive il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio nel d

Migranti : sequestro Open Arms - attesi indagati inchiesta Procura Agrigento : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) - L'indagine per omissione e rifiuto di atti di ufficio aperta ieri dal Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio contro ignoti potrebbe cambiare ben presto e avere i primi nomi da iscrivere nel registro degli indagati, mentre sembra che l'inchiesta per sequestro sia de