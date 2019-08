Migranti | decreto sequestro Open Arms | per pm in 19 foto ' crudezza delle condizioni' a

Migranti : decreto sequestro Open Arms - ‘da autorità comportamenti omissivi’ : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – Le autorità preposte che avrebbero dovuto valutare e intervenire “attivandosi nell’emissione di provvedimenti improcrastinabili e doverosi, in materia di sanità” sulla nave Open Arms avrebbero avuto un “comportamento omissivo”. E’ quanto scrive il Procuratore capo di Agrigento nel decreto di sequestro della nave Open Arms . Il magistrato indaga per omissione e rifiuto ...

Migranti : decreto sequestro Open Arms - ‘su nave condizioni critiche - sbarco urgente’ : Palermo, 21 ago. (AdnKronos) – I circa 100 naufraghi rimasti a bordo della nave Open Arms erano in “ condizioni critiche ”. Ecco perché è stato “necessario” il decreto di sequestro . Un provvedimento disposto per “ragioni di urgenza”. E’ quanto scrive il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio nel decreto di sequestro della nave della ong spagnola, deciso dopo l’ispezione seguita ieri ...

Ong e Migranti - Fratoianni attacca Salvini : 'Decreto sicurezza bis schifoso' : Nicola Fratoianni continua a non essere particolarmente tenero nei confronti di Matteo Salvini. Gli scontri dialettici fra i due sono diventati particolarmente frequenti nell'ultimo periodo, considerato che il parlamentare di Sinistra Italiana-LEU è stato tra le figure politiche più attive nel manifestare vicinanza alle Ong, in occasione dell'offensiva messa in atto dal governo con la strategia dei porti chiusi per i Migranti e dell'assoluto ...