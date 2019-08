Migliori controller arcade – guida all’acquisto

Fonte : gamerbrain

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Anche se è trascorso molto tempo dall’utilizzo di, questi hanno mantenuto il loro fascino anche nei giorni d’oggi e sono l’ideale per chi vuole ritornare al retro gaming. Nonostante queste periferiche siano datate, sono disponibili e possono essere collegate senza troppe difficoltà a computer e console. Qualiacquistare Questi sticksono utilissimi per giochi picchiaduro e sono ottimi durante competizioni di tipo fighting. La maggior parte ha una forma particolare, non sono propriamente leggeri e sono dotati di uno stick che serve per il movimento del personaggio e vari pulsanti per il combattimento. Altri elementi presenti sul classicoè il pulsante start e il pulsante turbo, quest’ultimo solitamente è disponibile su joystick di prezzo superiore. Per poter stilare una lista ...

Ridble : Caricatore controller Xbox One: le migliori soluzioni sul mercato • Guida all’acquisto per aiutarti nella scelta de… - Ridble : Controller Xbox One: la selezione dei migliori pad per la console Microsoft • Guida all’acquisto per aiutarti nella… -