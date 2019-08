Metro Exodus si espande con Two Colonels | il primo imperdibile DLC storia finalmente

Metro Exodus : Disponibile il primo DLC : Deep Silver e 4A Games hanno oggi annunciato che The Two Colonels – il primo DLC di Metro Exodus è ora Disponibile . Segui il viaggio e le esperienze del colonnello Khlebnikov durante gli ultimi giorni di vita a Novosibirsk, che il colonnello Miller ripercorre un anno dopo. Piccolo avvertimento: se non hai ancora completato la campagna di Metro Exodus , sappi che quanto segue contiene spoiler. Appena sotto la superficie, sotto ...

Gamescom 2019 : il DLC The Two Colonels di Metro Exodus è in arrivo domani : Nel corso dell'Inside Xbox di Microsoft per la Gamescom 2019 è arrivato finalmente il turno dell'acclamato Metro Exodus.Nello specifico, il colosso di Redmond ha mostrato un nuovo trailer dedicato al DLC The Two Colonels.Il nuovo contenuto storia di Metro Exodus sarà disponibile da domani, 20 agosto.