Meteo | caldo su gran parte d'Italia | qualche temporale sui rilievi

Fonte : inmeteo

(Di mercoledì 21 agosto 2019)Dopo i temporali a tratti molto intensi rilevati nella serata di ieri sul nord-ovest, la situazione è in deciso miglioramento. L'egemonia dell'anticiclone africano proseguirà per l'intera...

Agenzia_Ansa : Punte di 50 gradi al suolo in alcune aree dell'Italia. Il satellite Sentinel 3 le fotografa in Puglia Sicilia Sarde… - Agenzia_Ansa : Nuova ondata di #caldo africano in arrivo #meteo - Agenzia_Ansa : Punte di 50 gradi al suolo in alcune aree dell'Italia LA VIDEOGRAFICA #caldo #ANSA #meteo #estate -