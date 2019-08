Mauro Icardi | la nuova casa a Milano Inter o Il dettaglio molto sospetto

Amici Vip : respinta la richiesta di Wanda Nara - moglie di Mauro Icardi : Wanda Nara parteciperà ad Amici Vip? Ultimi gossip e news C’è grande attesa e curiosità per la prima edizione di Amici Vip, variante very important people dello storico format prodotto e condotto da Maria De Filippi. Il nuovo programma partirà su Canale 5 a metà settembre e in questi mesi sono trapelati i nomi dei […] L'articolo Amici Vip: respinta la richiesta di Wanda Nara, moglie di Mauro Icardi proviene da Gossip e Tv.

CorSport : L’Inter accetta l’offerta di 65 per Icardi - ma Mauro continua a dire no al Napoli : L’Inter ha detto sì. Il Napoli ha offerto 65 milioni per Icardi e il club nerazzurro ha accettato. Fosse solo per le due società, l’affare sarebbe già concluso e l’argentino potrebbe indossare la maglia azzurra, scrive il Corriere dello Sport. Neppure sull’ingaggio ci sarebbero problemi. De Laurentiis sarebbe disposto ad accontentare Icardi con un’offerta “ottima e abbondante”. Ma a dover dare l’ultima parola c’è proprio lui: ...

Mauro Icardi - Wanda Nara alza l'ennesimo muro : "Non andrà al Monaco" : È un' inter grandi firme quella che hanno in testa Ausilio e Marotta. Dopo l'ingaggio di Lukaku (26 anni) la dirigenza nerazzurra, col pieno appoggio del presidente Zhang e di Suning, non è sazia e intende mantenere le promesse fatte a Conte, nonostante gli interpreti sul campo subiranno qualche var

Calciomercato Inter - tante squadre sulle tracce di Mauro Icardi : Wanda Nara però ne esclude una : La moglie-agente dell’attaccante dell’Inter ha provato a fare un po’ di chiarezza sul futuro di Maurito, escludendo il Monaco dal novero delle pretendenti Il futuro di Mauro Icardi resta avvolto nel mistero, ma una certezza però c’è eccome: l’argentino non andrà al Monaco. Nonostante la faraonica offerta presentata all’attaccante dell’Inter da parte del club del Principato, l’ex capitano ...

Mauro Icardi vuole la Juventus - ma il Napoli rilancia e chiede al giocatore di decidersi : Alla fine della sessione estiva di mercato mancano poco meno di quindici giorni e il caso Icardi in casa Inter sembra arrivato al termine: questione di intrecci di mercato e destino. L'argentino è da tempo fuori dai progetti del neo tecnico Antonio Conte e desidera vestire un'unica maglia, quella bianconera della Juventus. L'ex capitano dell'Inter ha le idee chiare sul suo futuro e d'accordo con la moglie Wanda Nara ha intenzione di mantenere la ...

TS – Ultimatum del Napoli per Mauro Icardi! Deve decidere entro mercoledì : Tuttosport: Ultimatum del Napoli per Mauro Icardi! Deve decidere entro mercoledì Secondo Tuttosport, Mauro Icardi e la moglie-agente, vorrebbero mantenere la parola data a Paratici per un passaggio alla Juventus. Il club bianconero, però, non riesce ancora a trovare acquirenti per i suoi tesserati in esubero e, per questo motivo, è costretto a temporeggiare per l’acquisto dell’argentino. Nel frattempo, il Napoli di ADL, ...

Napoli - se Mauro Icardi non arriva c'è già il "piano B" : un bomberone di peso per Ancelotti : Aveva chiesto una settimana, Mauro Icardi, per capire se il passaggio dall'Inter alla Juventus sia ancora possibile. Il Napoli, interessato all'ex attaccante nerazzurro, sta aspettando pazientemente ma intanto si prepara al "Piano B". Acquistato dal Psv il funambolico esterno offensivo messicano Hir

Mauro Icardi - la Roma e il Napoli se lo contendono : intanto Wanda Nara prende accordi : Mauro Icardi alle prese con il Napoli e la Roma, entrambe infatti sono intenzionate ad averlo e il pressing di Ancelotti e Fonseca non manca. Sia i giallorossi sia gli azzurri hanno però accordi con Wanda Nara, la moglie-agente del calciatore. La corsa al bomber argentino dunque si preannuncia dens

Paolo Bonolis contro Wanda Nara : “Mauro Icardi? Lei se lo manovra come meglio crede” : Oltre a essere un volto noto della tv, Paolo Bonolis è un grande tifoso dell’Inter e proprio della sua squadra del cuore ha parlato in un’intervista a Radio Sportiva, in cui ha detto la sua sulla questione Icardi. “A fronte di un fatturato pazzesco come quello di Suning, credo che Icardi possa essere gestito senza grandi problemi economici – ha detto Bonolis -. Gli sono state proposte squadre di alto profilo, ma lui sta ...

Inter - ennesimo ceffone nei confronti di Mauro Icardi : l’argentino si ritrova… senza numero! : Il club nerazzurro infatti ha accettato la richiesta di Lukaku di prendere il 9 come numero di maglia, con buona pace di Maurito L’Inter accoglie Romelu Lukaku, l’acquisto più costoso nella storia dell’Inter. Dopo un lungo tira e molla, l’attaccante belga è finalmente nerazzurro, grazie all’accelerata di due giorni fa che ha permesso al club di Suning di mettere le mani sull’ex Manchester United. Claudio ...

Inter - sarebbero continui i contatti tra la Juventus e Mauro Icardi : Il futuro di Mauro Icardi continua ad essere avvolto nel mistero. Ciò che sembra praticamente certo è che per Maurito all'Inter non c'è più spazio. Ieri i nerazzurri hanno chiuso l'acquisto di Romelu Lukaku, con l'annuncio ufficiale che dovrebbe arrivare tra oggi e domani visto che il giocatore sta sostenendo le visite mediche. Altro segnale per l'ex capitano potrebbe essere rappresentato dall'assegnazione della maglia numero nove, destinata al ...

Wanda Nara - clima teso con Mauro Icardi : il motivo è… ‘Ballando con le Stelle’ : La show girl vorrebbe partecipare alla prossima edizione del programma di Milly Carlucci, ma il marito si oppone per gelosia Wanda Nara e Mauro Icardi monopolizzano non solo le prime pagine dei giornali sportivi, ma anche i rotocalchi di gossip per le ‘voglie’ della bella argentina. Spada/LaPresse Stando a quanto riferito dal settimanale RCS, il prossimo impegno per la moglie-agente di Maurito potrebbe essere ‘Ballando ...

Maxi Lopez a Radio Sportiva : “É questo il consiglio che do a Mauro Icardi” : Mauro Icardi sta vivendo il periodo più delicato della sua carriera. Il giocatore è fuori dal progetto Inter, ma lui ha dichiarato di non volersi muovere da Milano, anche per motivi familiari. E oggi arriva per lui il consiglio inaspettato, che arriva direttamente da Maxi Lopez, ex marito di Wanda Nara, attuale moglie e agente di Icardi. Queste le parole di Maxi Lopez a ‘Radio Sportiva : “La cosa giusta da fare per Mauro Icardi ...