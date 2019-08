Matrix 4 si farà | Keanu Reeves e Carrie-Anne Moss di nuovo insieme sul set

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) I fan di una delle saghe più amate del cinema esultano. Infatti è stato ufficializzato che “4” sie saranno nuovamente assieme sul set anche, che presteranno il volto ai personaggi cult Neo e Trinity. L’annuncio del film è stato fatto da Toby Emmerich del colosso Warner Bros Picture. Per la sceneggiatura è stata richiamata Lana Wachowski, che ha già lavorato alla trilogia originale con la sorella Lilly, e al suo fianco ci saranno Aleksander Hemon e David Mitchell. Una bella notizia che cade nell’anno del ventennale, infatti in Italia il primo film è uscito il 7 maggio 1999. Le riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi del 2020 per poi uscire nelle sale nell’estate 2021. La trilogia “The,” “TheReloaded” e “TheRevolutions” ha incassato nel mondo più di 1.6 miliardi ...

