Maria Elena Boschi e Matteo Renzi non saranno nel governo PD – M5s

Maria Elena Boschi ministro - tutto vero. Il piano diabolico per fregare Renzi (a spese nostre) : Riportare Maria Elena Boschi nella squadra dei ministri del governo Pd-M5s, per evitare brutte sorprese da Matteo Renzi. È il messaggio nascosto nell'intervista di Francesco Boccia a Repubblica. Sull'inciucio grava il sospetto che il vero obiettivo dell'ex premier sia quello di allontanare il voto a

Maria Elena Boschi in bikini replica a Matteo Salvini : “Io una mummia? Bacioni dal mio sarcofago” : “CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago“. È la risposta che Maria Elena Boschi a dato sui social a Matteo Salvini, replicando per le rime via Twitter all’attacco del vicepremier che l’aveva definita “una mummia che vuole tornare al governo”. Nel farlo, la deputata del Pd ex ministro delle Riforme del governo Renzi ha pubblicato anche una sua foto in costume con le ...

Maria Elena Boschi - si mette male. Dagospia : "Renzi si salva - lei no. Come la faranno fuori dal Pd" : Come far fuori Maria Elena Boschi e i renziani dal Pd senza dare troppo nell'occhio. Si salverà solo Matto Renzi, il capo. Per gli altri sarà una condanna quasi automatica. Dagospia ha infilato il naso al Nazareno e ne è uscita con una indiscrezione pesantissima: il segretario Nicola Zingaretti non

Matteo Salvini bombarda in aula Maria Elena Boschi : "Non ho paura - a differenza di chi...". Schiaffo politico : Spara ad alzo zero contro Maria Elena Boschi. Senza mai citarla, Matteo Salvini in aula al Senato bombarda il Pd e i "paracadutati": "Una cosa non temo da quando ho iniziato a fare il consigliere comunale a Milano nel 1993, senza avere un seggio sicuro come qualcuno che dalla Toscana si faceva elegg

Matteo Renzi e Maria Elena Boschi - il giro di chiamate per convincere Forza Italia a un nuovo governo : Matteo Renzi e Maria Elena Boschi sono alle prese con gli azzurri di Forza Italia. A Palazzo Madama si parla di un piddino (Renzi) attivissimo nel chiamare uno per uno i forzisti più a rischio di ricandidatura per convincerli a sostenere un nuovo governo. La prova di Forza di Renzi contro il segreta

Maria Elena Boschi : «Superiamo le liti con il M5S - il Paese ci sta più a cuore del Pd» : Che sta succedendo, onorevole Boschi? Matteo Renzi propone un governo istituzionale per completare il taglio dei parlamentari ed evitare l'aumento dell'Iva. Lei condivide? E chi dovrebbe...

Maria Elena Boschi si smentisce da sola : "Nessuna alleanza Pd-M5s - solo un governo istituzionale" : "Se ci sono le condizioni in Parlamento per poter immaginare un governo istituzionale dovrà essere il capo dello Stato a individuare la persona più adatta a guidarlo". Lo dice Maria Elena Boschi in una intervista a Il Messaggero, in cui l'ex ministra per le Riforme del governo di Matteo Renzi e succ

Matteo Renzi - le manovre sul voto : voce-bomba su Maria Elena Boschi. Ora si capisce tutto : Matteo Renzi le sta provando tutte per non andare al voto. L'ex premier è addirittura disposto ad allearsi al Movimento 5 Stelle, sotto l'attenta supervisione di Beppe Grillo. Secondo Dagospia il motivo per cui il piddino fa carte false per far fuori Matteo Salvini e, più in particolare, la sua inte

Chi è Irene - fidanzata di Pier Francesco - fratello di Maria Elena Boschi : Maria Elena Boschi ha una nuova “rivale”, si tratta di Irene Simeone, la sua bellissima cognata, fidanzata con il fratello Pier Francesco. Lunghi capelli castani, fisico da modella e sguardo che conquista, Irene è una star su Instagram dove ha quasi 29 mila follower. Merito degli scatti in cui racconta la sua vita, fra gite in barca, tramonti e il suo lavoro in laboratorio. Perché oltre a essere bellissima, la Simeone ha anche alle ...