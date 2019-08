Manchester City | fine del calvario per Mendy | il terzino francese torna ad allenarsi

Video/ Manchester City Tottenham - 2-2 - : gol e highlights - 4 gol e tante emozioni : Video Manchester City Tottenham, 2-2,: highlights e gol della gara di Premier League. I Citizens due volte in vantaggio e due volte recuperati dagli Spurs.

DIRETTA Manchester City TOTTENHAM/ Streaming video tv : un trofeo già in bacheca : DIRETTA MANCHESTER CITY TOTTENHAM Streaming video e tv, quote e risultato live del match della seconda giornata di Premier League.

Tottenham - Pochettino : “Per battere il Manchester City serve la giusta mentalità”. Poi indicazioni su Eriksen : “È troppo presto per iniziare a parlare di obiettivi, ma sappiamo benissimo che è sempre importante affrontare una squadra come il Manchester City e cercare di batterli e conquistare i tre punti. La cosa più importante è la sensazione. Siamo in un periodo in cui stiamo costruendo la nostra forma migliore ma è importante avere la mentalità per andare lì e cercare di vincere”. Queste le parole di Mauricio Pochettino, tecnico del ...

Manchester City - Guardiola : “Tutte candidate al titolo - anche Chelsea - United ed Arsenal” : Qualche giorno fa, ironicamente, José Mourinho disse che, tra le candidate al titolo di Premier League, ci fossero anche il Manchester City e la seconda squadra del Manchester City. Incalzato a tal proposito il tecnico Pep Guardiola, ha detto la sua sulle possibile concorrenti alla vittoria del campionato inglese. “Sono rimasto davvero impressionato dal Chelsea visto contro United e Liverpool. Non ha vinto ma sono rimasto sorpreso da ...

Premier League - Manchester City-Tottenham in diretta su Sky Sport : dove vedere Manchester City-Tottenham Tv streaming. La Premier League è giunta già alla seconda giornata e dopo il big match dell’esordio tra Manchester United e Chelsea, vinto brillantemente dai Red Devils, ecco un’altra gara che si preannuncia interessante: a scendere in campo saranno i campioni in carica del Manchester City e il Tottenham. Dove vedere […] L'articolo Premier League, Manchester City-Tottenham in diretta su Sky ...

Premier League - goleada del Manchester City contro il West Ham : i tifosi degli Hammers la prendono con ironia : Il Manchester City passeggia sul West Ham e conclude la partita con un secco 5-0. In Gol Gabriel Jesus, Sterling con una tripletta intervallata da Aguero su rigore. Gli Hammers, che hanno messo a segno una dispendiosa campagna acquisti, non sono riusciti a tenere testa ai Citizens e sui social si sono scatenati i commenti ironici. “Il solito vecchio West Ham”, scrive un utente. “Bello vedere come pagano tutte queste spese ...

Highlights West Ham – Manchester City - la prima ‘manita’ di Premier : Highlights West Ham – Manchester City, Trovano subito la vittoria i Campioni di Inghilterra, ne fa le spese il West Ham subendo ben 5 gol. Highlights West Ham – Manchester City – Ecco quanto riportato dalla redazione di Sky Sport (Il video con gli Highlights del match) “Tre punti all’esordio per i campioni d’Inghilterra, vittoriosi 5-0 al London Stadium contro il West Ham dell’ex Pellegrini. Apre ...

Premier League - il Manchester City annienta il West Ham : Guardiola risponde subito a Klopp : I citizens asfaltano senza problemi il West Ham, vincendo 5-0 in trasferta e rispondendo al 4-1 di ieri del Liverpool Il Liverpool chiama e il Manchester City risponde, gli uomini di Guardiola infatti asfaltano 5-o il West Ham nella prima giornata della nuova Premier League. Debutto semplice per i citizens, che passano subito in vantaggio con Gabriel Jesus, che sblocca il risultato dopo venticinque minuti di gioco. Per gustarsi il ...

Premier League - il Liverpool chiama il Manchester City risponde : 0-5 della squadra di Guardiola al West Ham : Il Manchester City inizia la sua Premier League dilagando contro il West Ham. A Londra finisce 0-5. Partenza su ritmi blandi. Il West Ham è più intraprendente nei primi minuti e tenta qualche sortita offensiva senza riuscire però a rendersi pericoloso dalle parti di Ederson. La prima buona occasione arriva al 9′ ed è per il City: Mahrez calcia da fuori area, ma Fabianski si allunga e manda in corner. Il Manchester City cresce e ...

West Ham-Manchester City - primo storico intervento del VAR : la tecnologia annulla il gol di Gabriel Jesus : Si sta giocando West Ham-Manchester City, partita valida per la prima giornata della Premier League. La squadra di Guardiola è in vantaggio per 2-0 con le reti di Gabriel Jesus e Sterling. Momento storico al 53′ con il primo intervento del Var in Inghilterra. La tecnologia è intervenuta per annullare la terza rete del Manchester City di Gabriel Jesus per un fuorigioco millimetrico di Sterling. Un episodio, a suo modo, storico. foto ...

Manchester City - Guardiola ammette : “Sané starà fuori per sette mesi. Cancelo? Per ora gioca Walker” : L’allenatore del Manchester City ha parlato alla vigilia del match contro il West Ham, soffermandosi sull’infortunio di Sané e sull’arrivo di Cancelo I campioni d’Inghilterra tornano in campo domani, debuttando nella nuova Premier League contro il West Ham. Caccia al terzo titolo consecutivo per il Manchester City, che non potrà contare su Leroy Sané, infortunatosi nel Community Shield e costretto a rimanere fuori ...

Manchester City - David Silva è il nuovo capitano : lo spagnolo succede a Kompany : Con l’addio di Vincent Kompany sarà David Silva il capitano del Manchester City. Lo ha annunciato Pep Guardiola in conferenza stampa. “E’ qui da un decennio, conosce il club, conosce la Premier. Ha un grande rispetto da parte dei compagni – ha spiegato il manager dei Citizens – Hanno preso la miglior decisione per la squadra e per il club. Sarà un buon capitano, non ci sarà alcun problema”. Parlando dei ...

Manchester City - infortunio e lungo stop per Sané : salta il trasferimento al Bayern Monaco : Più grave del previsto l’infortunio occorso a Leroy Sané durante il Community Shield, il tedesco dovrà stare fermo per sei mesi Brutte notizie per il Manchester City e, indirettamente, per il Bayern Monaco. L’infortunio occorso a Leroy Sané nel corso del Community Shield è più grave del previsto, secondo la Bild il tedesco avrebbe riportato la rottura del legamento crociato, che lo obbligherà ad uno stop di sei mesi. A ...

Manchester City - rottura del crociato per Sané : trasferimento al Bayern Monaco a rischio : L’ala del Manchester City Leroy Sané, obiettivo di mercato del Bayern Monaco, sarà costretto a sottoporsi ad intervento chirurgico e dovrà osservare un lungo periodo di stop dopo la rottura del legamento crociato. Lo riferiscono i media tedeschi. Il 23enne giocatore si è infortunato domenica nella sfida valida per il Community Shield e vinta contro il Liverpool. Lo stop forzato genera dubbi sul possibile passaggio del tedesco al ...