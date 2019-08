Maltempo Lombardia | richieste di risarcimento per 207 milioni

Maltempo Lombardia : vento forte e grandine in Valtellina - allagamenti e disagi : Numerosi interventi dei vigili del fuoco in Valtellina nelle scorse ore, per rimuovere alberi abbattuti dal forte vento e cartelloni pubblicitari sradicati. L’ondata di Maltempo, caratterizzata anche da una violenta grandinata, ha colpito soprattutto l’area di Morbegno (Sondrio): la caduta di alberi e allagamenti ha bloccato la circolazione, e interessato anche l’area industriale di Colico (Lecco). Situazione critica in ...

Il Nowcasting di MeteoWeb : violenti temporali sul Piemonte - Maltempo in alta Lombardia in serata [DETTAGLI E MAPPE] : Dopo i rovesci e temporali di ieri e anche della notte trascorsa su diverse aree alpine pre-alpine e di pianura del Nord, la giornata odierna è trascorsa con una fenomenologia più blanda ed essenzialmente limitata agli estremi settori alpini di confine. Ma, com’era anche nelle previsioni, è tornata ad accendersi l’instabilità in queste ore pomeridiane. L’area interessata è ancora circoscritta, essenzialmente al Piemonte ...

Maltempo Lombardia : 3 - 5 milioni per i danni a Brescia - Lecco e Sondrio : È di circa 3,5 milioni di euro lo stanziamento del dipartimento di Protezione civile per fare fronte ai primi interventi urgenti a seguito delle forti piogge che hanno colpito, l’11 e il 12 giugno scorsi i territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio. Di questi oltre 2,5 milioni per il ripristino dei servizi pubblici essenziali, delle infrastrutture e delle reti strategiche, oltre alle misure per garantire continuità amministrativa ...

Maltempo : Regione Lombardia autorizza interventi urgenti in province Lecco e Brescia : Milano, 17 ago. (AdnKronos) - Regione Lombardia ha autorizzato i Comuni in provincia di Brescia e di Lecco colpiti dall'ultima ondata di Maltempo a utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico per svolgere i lavori più urgenti. In provincia di Lecco sono stati autorizzati 12

Maltempo Lombardia : autorizzati primi interventi in Valcamonica : La Regione Lombardia, per far fronte alle emergenze verificatesi nei giorni scorsi a causa del violento Maltempo in Valcamonica (BS), ha autorizzato i Comuni coinvolti (Ono San Pietro, Cerveno e Losine) ad utilizzare le risorse già stanziate contro il dissesto idrogeologico, per svolgere lavori in somma urgenza. “Come promesso, ci siamo attivati immediatamente per permettere gli interventi più urgenti, in modo da riportare il più presto ...

Maltempo Lombardia : la Regione chiede l’estensione dello stato di emergenza : La Regione Lombardia ha formalizzato oggi alla presidenza del Consiglio e al dipartimento della Protezione civile la richiesta di estensione della dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Brescia, Lecco e Sondrio interessati dal Maltempo tra 11 e 12 giugno per gli eventi registrati dall’1 al 12 agosto. Una volta raccolte le segnalazioni degli ulteriori danni causati in diverse zone dalle trombe d’aria e ...

Maltempo Lombardia : ad Agosto danni per 9.2 milioni di euro : Il totale dei danni causati da alluvioni e frane in Lombardia nella prima metà di Agosto si aggira attorno ai 9,2 milioni di euro. Lo comunica la Regione, che ha raccolto le segnalazioni dei comuni colpiti dal Maltempo tra l’1 e il 2 Agosto, tra il 6 e il 7 Agosto e fino al 12 Agosto. La provincia più colpita è quella di Lecco, con circa 5,9 milioni di euro di danni: tra i centri della zona che hanno riportato le conseguenze più gravi ...

Maltempo Lombardia - Confagricoltura : “Gravi danni ai campi di mais. Il meteo non rispetta più gli andamenti stagionali” : Una nuova ondata di Maltempo, molto violenta, si è abbattuta sulla Lombardia nelle scorse ore. In tutte le province lombarde e in particolare nel Bresciano, nel Pavese e nel Cremonese – segnala Confagricoltura – il vento fortissimo ha provocato la caduta di numerosi alberi, lo scoperchiamento di stalle ed aziende agricole e soprattutto danni gravissimi ai campi di mais ormai al termine della maturazione. Un nubifragio si è abbattuto ...

Maltempo : Coldiretti - da maggio in Lombardia oltre 40 mln danni : Milano, 13 ago. (AdnKronos) - In poco più di tre mesi i fenomeni meteorologici violenti hanno provato all'agricoltura della Lombardia danni per oltre 40 milioni di euro tra perdite di produzione e anni alle strutture. E' la stima di Coldiretti Lombardia dopo il Maltempo che ieri sera ha colpito dive

Maltempo in Lombardia - Foroni : “Chiediamo lo stato di emergenza” : “Regione Lombardia è decisa a chiedere al Governo centrale lo ‘stato d’emergenza’ per la tromba d’aria che ieri ha flagellato le province di Lodi, Pavia, Cremona, Brescia e Varese“: lo spiega in una nota l’assessore regionale al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni. L’assessore ha precisato di avere immediatamente comunicato la situazione calamitosa nella serata di ieri al Dipartimento ...

Maltempo in Lombardia : “Danni per 40 milioni di euro” : Secondo la Coldiretti regionale, ammonterebbero a 40 milioni i danni causati da temporali e grandinate che hanno imperversato in Lombardia negli ultimi mesi. “Da maggio a oggi – ha spiegato Coldiretti – il meteo pazzo è costato agli agricoltori lombardi oltre 40 milioni di euro tra perdite di produzione, danni alle strutture e alle infrastrutture. Si stanno verificando le condizioni per la richiesta di stato di ...

Ondata di Maltempo sul Nord Italia - dalla Lombardia al Piemonte : danni per milioni di euro : “Ammontano a diversi milioni di euro i danni causati dall’Ondata di maltempo sul Nord Italia, dalla Lombardia al Piemonte, dove fienili, fabbricati e coltivazioni sono stati devastati da tornado e grandine“: è quanto emerge da un primo monitoraggio della Coldiretti nelle campagne colpite “dalle tempeste di vento e ghiaccio dove è partita la conta dei danni per verificare le condizioni per la richiesta dello stato di calamità. ...