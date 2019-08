Matteo Renzi - il retroscena sul terrore dentro M5S e Pd : "Ma ci possiamo fidare o no?" : Il Movimento 5 Stelle ha smentito che sia stato Luigi Di Maio ha telefonare a Nicola Zingaretti per iniziare la trattativa con il Pd per formare un governo. Il Corriere della Sera riporta i colloqui tra gli "sherpa" dem e grillini e una domanda, cruciale, che potrebbe far capire la piega che prender

Crisi di governo - M5S : "Siamo compatti intorno a Di Maio" : Il Movimento 5 Stelle fa fronte comune nel giorno dell'avvio delle consultazioni al Quirinale dopo le dimissioni del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Luigi Di Maio salirà al Colle nella giornata di domani, ma già oggi sarò il Presidente della Camera Roberto Fico, in quota M5S, ad incontrare il Presidente della Repubblica ed avere una prima idea di quali saranno le intenzioni di Mattarella. ...

M5S : “Siamo primo partito compatto - parleremo domani” : Roma, 21 ago. (AdnKronos) – “A seguito della aperta da Matteo Salvini e dalla Lega, il M5S ritiene opportuno in questa delicatissima fase per il Paese attendere l’che dirigerà il capo dello Stato Sergio Mattarella”. Si legge in una nota del Movimento 5 Stelle.“In queste ore – spiegano i pentastellati – riceviamo appelli da più parti, il M5S coglie dunque l’occasione per ricordare a tutte le forze ...

Crisi di governo - M5S : "Siamo un monolite - uniti intorno a Di Maio" | Renzi : "Governo giallorosso? Senza di me" : Prima giornata di consultazioni dopo le dimissioni del premier Conte. I pentastellati fanno quadrato intorno al loro leader, attesa la direzione del Pd. Intanto Renzi rassicura: "Non ho ambizioni a poltrone"

Patuanelli e D'Uva : "M5S unito e compatto intorno a Di Maio. Siamo un monolite" : Guardano alle consultazioni i capigruppo M5s. E, lo ribadiscono, dopo le dimissioni di Conte si affidano al presidente della Repubblica. Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli con una nota fanno sapere: “Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto ...

Crisi di governo - Candiani : “Lega-M5S? Siamo a metà estate - figuriamoci se è finito tutto…” : “Se è finito tutto con il M5s? Siamo a metà dell’estate, figuriamoci se è finito tutto”. Lo ha detto il senatore della Lega, Stefano Candiani, prima della riunione del suo partito nel giorno del discorso in Senato del premier Giuseppe Conte L'articolo Crisi di governo, Candiani: “Lega-M5s? Siamo a metà estate, figuriamoci se è finito tutto…” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - a che punto siamo dopo 9 giorni : la retromarcia di Salvini - le parole di Conte e le ipotesi di accordo Pd-M5S : Se fosse il Monopoli, si potrebbe dire che la partita rischia di ripartire dal via. Ma quello che dura ormai da nove giorni non è il Monopoli. Si tratta, invece, della prima Crisi di governo scatenata in pieno agosto nella storia della Repubblica. Per 73 lunghi anni l’estate politica degli italiani è stata occupata da governi balneari, rimpasti, polemiche e persino decreti salvaladri votati mentre Roberto Baggio segnava due gol alla ...

Crisi - alla Festa dell’Unità tra dubbi e “senso di responsabilità” : “Governo con il M5S? Un male necessario” - “No - siamo stati insultati” : “Un governo con il M5s per me è un male necessario, ma non deve essere a lungo termine”. Sara è una volontaria alle griglie della Festa dell’Unità della Lucciola che da oltre sessant’anni si svolge a Villadossola, nel Piemonte orientale. Qui, tra un ritratto di Berlinguer e una Bella Ciao in versione “liscio”, i militanti osservano da lontano quello che sta accadendo in Parlamento: “Pensare di votare un governo con chi dice che siamo il ...

Matteo Salvini esce dal Senato e gela Di Maio : "Non siamo al mercato del pesce". M5S - proposta indecente : "Abbiamo accettato la sfida del taglio dei parlamentari. Adesso vediamo cosa farà Di Maio". Matteo Salvini, uscendo da Palazzo Madama dopo il voto sulla calendarizzazione della sfiducia a Giuseppe Conte (che resterà il 20 agosto e non il 14, come chiesto dal centrodestra), ha commentato così la moss

Crisi - Sibilia (M5S) : “Leghisti? Attaccati a poltrone. Si dimettano tutti dal governo”. Morra : “Taglio parlamentari col Pd? Pensiamo al futuro” : Assemblea dei gruppi parlamentari M5s presieduta da Luigi Di Maio che evita le telecamere al suo ingresso a Montecitorio. Duro Sibilia: “Incomprensibile che dicano non c’è più il governo, non c’è più maggioranza, Conte ci fa schifo e stiano ancora seduti con il culo abbullonato sulle poltrone da ministri della Repubblica. Si dovrebbero dimettere tutti se sono coerenti”. Per Nicola Morra: “Ora è tempo di ragionare ...

Salvini a Catania - gruppo di contestatori in piazza Duomo : “Siamo tutti terroni”. Ministro : “Mix di centri sociali - estrema sinistra e M5S” : C’è anche un nutrito gruppo di contestatori con cartelli e striscioni ad aspettare il Ministro Matteo Salvini davanti al municipio di Catania. Proprio come accaduto nelle tappe precedenti del tour del vicepremier, a Soverato e a Policoro, i manifestanti intonano cori contro il Ministro dell’Interno: “Siamo tutti terroni“, “Venduto” sono alcuni degli slogan. Momenti di tensione e liti con i supporter del ...

Lega - Molinari : “Noi dileggiati da M5S - siamo leali ma non abbiamo anello al naso. Tria? O ci ascolta o c’è un problema - come per alcuni 5 Stelle” : “Il ministro Tria? Non chiediamo la sua testa, ma o Tria segue le indicazioni della maggioranza o si pone un problema, come del resto su alcuni ministri M5s“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24, dal capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari, che rifila dure bordate al M5s e, in particolare, a suoi due ministri, Toninelli e Bonafede. Molinari spiega: ...

Giustizia - Salvini : “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. Ma il M5S : “Ostruzione per bloccare la riforma della prescrizione?” : Dopo il tormentato cdm fiume sulla riforma della Giustizia conclusosi dopo mezzanotte, le tensioni nel governo non sembrano attenuarsi. Dal Carroccio si continua a criticare la bozza presentata dal ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede: “La Lega non vota una non riforma, vuota e inutile”, dicono, con Matteo Salvini che da Milano Marittima rincara la dose: “Non siamo al governo per fare le cose a metà”. La controparte ...

Tav - Salvini : con M5S non siamo in sintonia.?Sabato manifestazione di protesta in Val di Susa : «Sulla Tav non ho capito perché i 5 stelle un giorno dicono una cosa, un giorno un'altra. Io non sto al governo per fare regali ai francesi». Lo ha...