M5S: "Chi ha aperto crisi pagherà caro"

In una riunione tra Di Maio e i capigruppo delle commissioni parlamentari del MoVimento 5 Stelle "è stata fatta una ricognizione delle proposte che si stavano per approvare prima della follia di Salvini di far saltare il governo". Lo si legge sul blog del M5S. "E' incredibile quanta gente stesse per avere dei diritti e che ora, ancora una volta, rimarranno lettera morta". Poi, una dura stoccata:"Chi haquestabuttando tutto all'ariaunprezzo,ne siamo certi".(Di mercoledì 21 agosto 2019)