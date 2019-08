Luigi' s Mansion 3 | scopriamo un nuovo piano dell' hotel infestato dai fantasmi con questo

Astral Chain - Luigi's Mansion 3 e molti altri giochi Nintendo saranno presenti alla Gamescom 2019 : Attraverso un comunicato stampa, Nintendo annuncia il suo programma per Gamescom 2019, la fiera dedicata ai videogiochi che si terrà a Colonia dal 20 al 24 agosto. Per l'occasione la casa di Kyoto presenterà una serie di approfondimenti sui titoli in uscita nel 2019, tra cui Luigi's Mansion 3, Astral Chain e The Legend of Zelda: Link's Awakening.La casa di Kyoto darà spazio anche all'eSports con il Nintendo Live: Super Smash Bros. Ultimate - ...

Uscita di Luigi’s Mansion 3 annunciata in video : Halloween da brivido su Nintendo Switch : Tra le tante bellezze dell'E3 2019, Luigi's Mansion 3 è uno dei titoli che più di tutti hanno saputo convincere stampa e pubblico nel corso della fiera videoludica che si è tenuta a giugno in quel di Los Angeles. Apparso precedentemente un po' in sordina, il terzo capitolo della saga nata sull'indimenticabile GameCube con protagonista il fratello di Mario è tornato a mostrarsi in occasione della kermesse americana in forma smagliante, mettendo ...

Luigi's Mansion 3 ha una data di uscita : Nintendo ha da poco annunciato ufficialmente la data di uscita dell'atteso Luigi's Mansion 3 per Nintendo Switch.L'esclusiva per la console ibrida di Nintendo arriverà il prossimo 31 ottobre.Qui di seguito vi riportiamo la descrizione del gioco dal sito ufficiale di Nintendo:Leggi altro...

La data di lancio di Luigi's Mansion 3 potrebbe essere stata svelata da Amazon : Luigi's Mansion 3 potrebbe avere una data di lancio. Come possiamo vedere infatti, Amazon Messico si sarebbe fatta sfuggire la fatidica data, volontariamente o meno, sempre che si tratti di un'informazione affidabile.Ad ogni modo stando a quanto riporta il celebre retailer, Luigi's Mansion 3 uscirebbe il 4 ottobre, per cui si tratterebbe di pochi giorni dopo il lancio di Nintendo Switch Lite, previsto per il 20 settembre.Per quanto Amazon ...

In Luigi's Mansion 3 appare un quadro che raffigura Mario Strikers : nuovo titolo in arrivo? : Nintendo ha in serbo un nuovo capitolo di Mario Strikers su Nintendo Switch? Alcuni fan della grande N sembrano pensarlo.Come riporta Comicbook, su Reddit, un fan ha sottolineato che in alcune riprese recenti di Luigi's Mansion 3 mostrato da Nintendo sembra esserci un qualche cenno alla serie. In questo video si vede un corridoio tappezzato da diversi quadri. Tra questi ve n'è uno in cui viene raffigurato Mario Striker (si vede proprio Mario ...

Luigi's Mansion 3 avrà un single player più lungo e un multiplayer migliorato : Luigi's Mansion è una serie interessante. Il primo gioco era generalmente considerato un divertente single player, ma era molto corto. Il sequel, Dark Moon, era generalmente visto come una minore esperienza single player, ma la gente amava la modalità multiplayer. Con Luigi's Mansion 3, sembra che Nintendo e Next Level Games stiano cercando di prendere il meglio da entrambi i titoli, segnala Gamingbolt.In un'intervista con Wccftech, Andrew ...