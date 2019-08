Livorno | ad di Sotheby’s Italia indagato | la casa d’aste aveva venduto per l’Unione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L’amministratore delegato di Sotheby’s, Filippo Lotti e tre dirigenti dell’Unionena dei ciechi disono indagati per la vendita all’asta dell’opera Santa Lucia di Adolf Wildt da parte della onlus. A rivelarlo è il quotidiano onlineToday. L’associazionemesso all’asta la scultura dell’importante artista degli anni Trenta, incassando 660mila euro. All’inizio del 2018 però, l’Asl di, proprietaria di palazzo Frediani, sede della onlus dove la statua era rimasta ignorata per più di 50 anni, ne ha reclamato la proprietà. Dopo un esposto, la Procura ha aperto un’inchiesta e ora il giudice per le indagini preliminari del tribunale livornese Mario Profeta ha disposto il sequestro preventivo di ciò che c’è sul suo conto dopo la vendita dell’opera: 484.638,36 euro. L’Asl ...

