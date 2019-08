LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA | quattro azzurri in

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa formazione dell’Italia – Il programma completo della prima giornata Buongiorno e benvenuti allatestuale della prima giornata di gare deglidi, specialità, che scatteranno oggi a, in Olanda: alle ore 10.00 si romperà il ghiaccio con il Boels Prize, al quale prenderà parte Giulia Martinengo Marquet su Casper vd Rode Poelhoeve, mentre alle ore 14.00 scatterà la qualificazione individuale e a squadre, dove l’Italia schiererà Bruno Chimirri su Tower Mouche, Luca Marziani su Tokyo du Soleil, Riccardo Pisani su Chaclot e Giulia Martinengo Marquet su Elzas, mentre resterà in panchina Massimo Grossato su Lazzaro delle Schiave. OA Sport vi propone latestuale della prima giornata di gare deglidi, specialità...