LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA | quanti errori per gli

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.16: bellòa prova del turco Omer Karaevli che Cheston de la Pomme d’or si inserisce al 13mo posto con 75.67 17.15: Il danese Andreas Schou chiude la sua prova con 83.70 ed è 44mo 17.12: L’Italia al momento non c’è. Giulia Martinengo Marquet commette duee con 83.54 si inserisce in 43ma posizione ma soprattutto fa sprofondare la squadra in undicesima posizione 17.08: Prova di grande spessore per lo svizzero Steve Guerdat su Albufehren’s Bianca: 72.88 senzae quarto posto provvisorio 17.06: Il belga Andrea Herck su Idarquithago commette un mezzo disastro ed è 63mo con 110.32 17.02: Anche la Francia sugli scudi! Penelope Prevos non commette, chiude su Vancouver de Lanfore in 73.52 ed è sesta 17.00: Male anche il norvegese Geir Gulliksen che, con tre, si ferma a 91.40 ed è 51mo 16.57: ...

