LIVE Equitazione | Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA | non inizia al meglio

Fonte : oasport

(Di mercoledì 21 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.47 L’individualista slovacco Radovan Sillo è 16° con 96.73. 14.45 Simone Blum (Germania) va nettamente in testa con 74.68. 14.43 Terza la britannica Amanda Derbyshire con 78.48. 14.41 Non benissimo Bruno Chimirri, decimo con 86.73. 14.39 Tocca all’Italia con Bruno Chimirri su Tower Mouche. 14.38 L’elvetico Niklaus Rutschi fa segnare 80.37. 14.37 Terzo il danese Soren Moeller Rohde con 78.84. 14.34 Kevin Staut (Francia) si inserisce in seconda posizione con 78.42. 14.31 Indietro il norvegese Pål Flam con 90.06. 14.28 Lo spagnolo Sergio Alvarez Moya è settimo con 86.99. 14.24 L’individualista macedone Luka Zaloznik è secondo con 79.11. 14.23 Quarto l’israeliano Elad Yaniv, con 81.16. 14.20 Alto il crono dell’individualista sloveno Andrej Pavlovic, che fa segnare 102.20. 14.17 Quarto il belga Pieter ...

OA_Sport : LIVE Equitazione, Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA: quattro azzurri in gara nella prima giornata di… - zazoomnews : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA: quattro azzurri in gara nella prima giornata di… - zazoomblog : LIVE Equitazione Europei salto ostacoli Rotterdam 2019 in DIRETTA: quattro azzurri in gara nella prima giornata di… -