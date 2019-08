L’Inter presente al Meeting Rimini contro il razzismo FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L’Inter si prepara all’esordio in campionato ma il club pensa anche ad aspetti extra-calcistici. Importante presenza di FC Internazionale Milano alla 40esima edizione delper l’amicizia tra i popoli. Il Chief Marketing Officer di Inter Luca Danovaro è intervenuto nel corso dell’in“BUU al. Quando lo sport vince il”. Una preziosa occasione di dialogo e di condivisione riguardo ad un argomento importante e delicato come quello delnel mondo dello sport. La campagna di FC Internazionale Milano BUU – Brothers Universally United è stata presa come esempio virtuoso di azione concreta. Inter ha preso una posizione forte, netta,ogni forma diogni discriminazione. Un impegno davanti alla comunità e che ha avuto come espressione tante iniziative, una su tutte ...

MatteoBarzaghi : #Sanchez Tutta la dirigenza Inter ad Appiano Gentile. Presente anche l’avvocato Capellini che cura i contratti. Tut… - javierzanetti : Inter Academy presente a Rimini per la XL edizione del Meeting per l’amicizia tra popoli! ???? @inter - MrLyJay : RT @MatteoBarzaghi: #Sanchez Tutta la dirigenza Inter ad Appiano Gentile. Presente anche l’avvocato Capellini che cura i contratti. Tutti p… -