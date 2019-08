L’Inter Miami prepara il nuovo stadio ma il progetto può saltare | il motivo

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Mentre continuano a circolare voci su un interesse per l’attaccante Cavani, arriva qualche problema per l‘Interdi David Beckham, nel dettaglio secondo Mlssocceritalia.com ha già programmato la costruzione di un impianto sportivo che, oltre a unoda 25.000 posti, comprenda anche un hotel, degli uffici, un centro commerciale e campi da calcio sul tetto di un parcheggio, il tutto sembra destinato a nascere nel sito che oggi ospita un campo da golf con l’intenzione di ottenere il terreno per i prossimi 99 anni, un affare da circa un miliardo di dollari ma che potrebbe clamorosamente sfumare per gli alti livelli di arsenico, bario e piombo trovati nel sottosuolo durante l’analisi dell’area scelta. “Questi rilevamenti provocano grandi preoccupazioni. Siamo lieti che questa occasione ci abbia portato a testare il sito. In sintesi il suolo ...

