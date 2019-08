L’impatto dell’innovazione sulle imprese

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Roma, 21 ago. – (AdnKronos) – Internet of Things, Blockchain, intelligenza artificiale. E poi, on-demand-manufactory, body scanning. Lo sviluppo tecnologico cambia i modelli imprenditoriali e commerciali, le aspettative e le abitudini dei consumatori, e rende il sistema competitivo più complesso. Per lequesta trasformazione rappresenta un’opportunità o una minaccia? Tutto dipenderà “da quanto decideranno di investire in queste tecnologie”, dice Alessandro Perego, direttore scientifico dell’Osservatorio Digital Innovation del Politecnico di Milano, in occasione dell’incontro “A cosa penserà l’uomo? Creatività umana e intelligenza artificiale” oggi al Meeting di Rimini.“Lo sviluppo tecnologico aumenta sicuramente l’incertezza e la complessità per chi fa impresa”, sottolinea Perego. Per capire il ...

