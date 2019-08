Lega:scappano da voto, coscienza sporca

"Andiamo alle elezioni e facciamo scegliere gli italiani. Chi scappa dalle urne ha l". E ' la nota dei capigruppo della, Romeo e Molinari sugli sviluppi della crisi. "Laè già tutta al lavoro per costruire l'Italia del sì, fondata su un taglio di tasse per 10 milioni di cittadini,investimenti pubblici,infrastrutture, processi giusti e veloci, certezza della pena e bambini che tornano a nascere. Altri stanno pensano al governo del no e delle poltrone?".(Di mercoledì 21 agosto 2019)