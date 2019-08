Lega | Chi scappa dalle urne ha la coscienza sporca

Crisi governo - De Falco si rivolge ai banchi della Lega e intima : “Devi andare a casa” : Durante la bagarre al Senato, scatenata dalle dichiarazioni di Matteo Salvini, le telecamere del TgLa7 Speciale hanno indugiato sul senatore ex M5s, Gregorio De Falco, mentre, rivolgendosi ai banchi della Lega o forse allo stesso loro leader, intimava con un gesto eloquente: “Tu vai a casa”. L'articolo Crisi governo, De Falco si rivolge ai banchi della Lega e intima: “Devi andare a casa” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Crisi di governo - diretta : Conte parla in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo. Il premier Giuseppe Conte è in Senato per il suo intervento. Urla, slogan e pure qualche...

**Governo : arriva Conte al Senato - fischi attivisti Lega ‘buffone’** : Roma, 20 ago. (AdnKronos) – Il premier Giuseppe Conte è appena arrivato al Senato dove i militanti leghisti in presidio davanti a palazzo Madama lo hanno accolto con fischi al grido di ‘buffone, buffone’ e ‘elezioni, elezioni’. L'articolo **Governo: arriva Conte al Senato, fischi attivisti Lega ‘buffone’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Crisi di governo - diretta : Conte alle 15 in Senato. Lega : «Non abbiamo paura del voto». Grillini occupano banchi del governo : È la giornata decisiva per la Crisi del governo di Giuseppe Conte. Per le ore 14.30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 sono ci sarà le...

La Lega sfrutta cinicamente i poveri per approvare leggi che favoriscono i ricchi : Altro che flat tax: il numero di aliquote va aumentato, non ridotto, perchè applicando la ricetta di Salvini il gettito complessivo per lo Stato si riduce e si fa un favore ai più ricchi. Parla l'economista Giovanni Dosi Il j'accuse dell'economista M5S: «L'alleanza con la Lega? Un tradimento» " Cari Cinque Stelle, vi spiego perché avete sbagliato tutto"

Crisi governo - Maglie : “Grillo? Guitto di bassa Lega. Auguri al Pd - chi va coi giacobini viene strozzato”. Battibecco con Cirino Pomicino : Botta e risposta a “L’aria che tira” (La7) tra la giornalista Maria Giovanna Maglie e l’ex ministro Dc Paolo Cirino Pomicino sulla Crisi di governo e sulla strategia politica di Matteo Salvini. Maglie, che definisce “Guitto di bassa lega” Beppe Grillo, osserva: “Forse tra qualche tempo la storia darà a Salvini anche il merito di aver ridimensionato pesantemente i 5 Stelle e speriamo che ora non ...

Governo - vertici M5s chiudono alla Lega dopo l’incontro con Grillo e Casaleggio : “Salvini è interlocutore non più credibile e inaffidabile” : Per i 5 stelle “Matteo Salvini è un interlocutore non più credibile” e, dopo la sua “vergognosa retromarcia“, “non è più affidabile”. E’ questa la risposta ufficiale e, salvo colpi di scena, definitiva del M5s alle aperture e tentativi di fare marcia indietro della Lega. La posizione, comunicata alla stampa con una nota, è stata elaborata durante un vertice eccezionale nella villa di Beppe Grillo a ...

Il M5S chiude a Salvini : “Non è un interlocutore credibile”. La replica : “Se preferiscono Renzi alla Lega lo dicano” : Nella villa di Grillo a Marina di Bibbona arrivano Di Maio, Casaleggio, Fico, Di Battista: "Rottura e giravolte, ha perso credibilità. Il movimento sarà al fianco di Conte il 20 nell'Aula del Senato"

La folle crisi : per la Lega il governo è al capolinea - poi si apre la partita. Ma il M5s chiude forno : Il messaggio che arrivera' dalla Lega martedi' a palazzo Madama sara' chiaro: questo governo e' al capolinea, non si puo' continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sara' solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' e' quello che il premier salira' al Colle per fare un passo indietro. E' soltanto allora che si aprira' la vera partita. Con le lancette che torneranno al 4 marzo ...

Elisabetta Trenta contro Salvini : "Mai più con la Lega - chi ha tradito una volta è pronto a rifarlo" : "Con il leader della Lega mai più. Chi ha tradito una volta, è pronto a rifarlo". Detta la linea, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta, in una intervista a La Stampa in cui spiega che la "politica dei porti chiusi e dei muri che non funziona, serve semmai più Europa". "Ci sono ancora così tant

"Con Salvini mai più". Elisabetta Trenta chiude la porta alla Lega : “Io penso che chi ha tradito una volta, tradirà di nuovo. E che quella della Lega sia una porta che non vada riaperta”. Lo afferma il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in un’intervista alla Stampa in cui chiude all’ipotesi di una nuova alleanza con il Carroccio. Il passo avanti sul caso open Arms, con lo sbarco dei minori non accompagnati (“Finalmente”) e la chiusura a una nuova alleanza ...

Nella Lega c'è ancora chi spera in una riconciliazione con M5s : Il messaggio che arriverà dalla Lega martedì a palazzo Madama sarà chiaro: questo governo è al capolinea, non si può continuare ad andare avanti. Una eventuale risoluzione ci sarà solo dopo aver ascoltato il presidente del Consiglio Conte ma il convincimento tra gli 'ex lumbard' è quello che il premier salirà al Colle per fare un passo indietro. E soltanto allora che si aprirà la vera partita. ...