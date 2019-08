Lecce | cocaina per la movida salentina | 13 arresti | quattro locali rischiano chiusura

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 22 agosto 2019) Ieri mattina all'alba la Polizia di Stato del commissariato di, in collaborazione con i colleghi di Nardò e del nucleo centrale, ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 13 persone, tutte accusate di spaccio di. Secondo quanto riferisce la stampa locale, dodici delle persone arrestate sono di nazionalità italiana, mentre uno di loro è marocchino. Si tratta, secondo quanto specificato dagli inquirenti, di un cosiddetto arresto "ritardato", in quanto l'operazione in questione, denominata "Pusher 3", ha previsto l'utilizzo di agenti sotto copertura. In pratica, alcuni poliziotti si sono finti acquirenti di droga, e nel corso del tempo hanno instaurato un rapporto di fiducia con gli spacciatori medesimi. Questo ha quindi potuto documentare in maniera più ampia il fenomeno: se infatti i soggetti fossero stati colti in flagranza di reato solo con pochi ...

