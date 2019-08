Le due leadership del Pd ostacolo sulla strada del governo giallo-rosso

Spazio - il piano di Macron per la leadership Ue : 3 - 6 miliardi e fusione Airbus-Thales. Italia ha due strade per non essere ridimensionata : L’industria spaziale europea è in crescita. E la Francia si prepara a fare la parte del leone nonostante l’Italia abbia un ruolo di primo piano nel settore attraverso Leonardo. Non è un caso infatti che a settembre a Parigi nascerà un nuovo comando spaziale francese. Servirà a gestire i 3,6 miliardi di budget che il presidente Emmanuel Macron ha deciso di investire nella strategia spaziale nel periodo 2019-2025. Il comando sarà parte ...