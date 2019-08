Lavoro | Cassazione | “Illegittimo da parte di Fca disapplicare il contratto nazionale

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Smettere di applicare unprima della naturale scadenza, dando vita a nuovi accordi senza il consenso delle parti, cioè delle rappresentanze sindacali, è illegittimo. Anche se si è usciti da Confindustra, come ha fatto la Fca dal primo gennaio 2012. Ad affermarlo è lanella sentenza 21537 del 23 maggio, pubblicata il 20 agosto. La suprema Corte ha infatti accolto un ricorso della Filctem Cgil che contestava l’applicazione indistinta dal 29 dicembre 2011 a tutti i dipendenti della Pcma (Plastic Component ad Modules Automotive) – azienda all’epoca controllata da Magneti Marelli, fino al 2018del gruppo Fiat Chrysler – di un nuovostipulato solo con Fim Cisl, Uilm, Fismic, Ugl, Associazione Quadri e Capi Fiat in vista dell’uscita del Lingotto dall’associazione industriale per decisione dell’allora ...

