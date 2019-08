L' addio a Diabolik | tifoseria da stadio e saluti romani

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Luca Sablone L'ultimo saluto all'ex ultrà della Lazio: sciarpe, messaggi e fiori sulla panchina dell'agguato. In campo oltre trecento agenti Dopo le infinite polemiche attorno ai funerali, si è giunti oggi alla conclusione di tale vicenda. Questa mattina la salma è stata trasferita dal policlinico di Tor Vergata al santuario del Divino Amore. Intorno al carro erano presenti i familiari di Piscitelli, alcuni amici e una delegazione degli Irriducibili che hanno vissuto in forma privata il loro dolore prima del tributo collettivo all'ex capo ultrà - ucciso il 7 agosto scorso a Roma - in forma composta come hanno chiesto i familiari. Il feretro è stato scortato da due automobili delle forze dell'ordine. Alle esequie hanno potuto partecipare solamente 100 persone indicate dalla famiglia di Fabrizio; giornalisti e "non invitati" sono stati spostati in un piazzale ...

