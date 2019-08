Fonte : repubblica

(Di mercoledì 21 agosto 2019)mossa del social blu: "Off-Activity" permette di vedere un riepilogo delle app e dei siti web che inviano alla piattaforma informazioni sulle propriee, volendo, di cancellarle

misiagentiles : RT @repubblica: 'La tua attività fuori da Facebook', la nuova funzione per gestire la privacy sul social [news aggiornata alle 11:32] https… - repubblica : 'La tua attività fuori da Facebook', la nuova funzione per gestire la privacy sul social [news aggiornata alle 11:3… - franbellino : 'La tua attività fuori da Facebook', la nuova funzione per gestire la privacy sul social - La Repubblica -