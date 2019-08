La Stampa | Ancelotti trattiene Verdi Può partire solo se arriva Icardi o Llorente

LIVE – Carlo Ancelotti in conferenza- Stampa di chiusura ritiro : Una buonasera a tutti i lettori de “Il Napolista” dal Teatro Comunale di Folgarida. Siamo in attesa dell’arrivo di Carlo Ancelotti che sarà il protagonista della conferenza-stampa di chiusura del ritiro pre-campionato. L'articolo LIVE – Carlo Ancelotti in conferenza-stampa di chiusura ritiro sembra essere il primo su ilNapolista.

La Stampa : Sarri - Ancelotti e Conte : 750 partite in Serie A ma mai nessuna sfida : Sarà l’anno degli incroci inediti sulle panchine di Serie A. Perché, anche se sembra strano a dirsi, Sarri, Ancelotti e Conte non si sono mai sfidati nel massimo campionato. Nemmeno un precedente nella massima Serie. Lo racconta La Stampa. I tre allenatori hanno in comune solo il passaggio dal Chelsea e dalla Juve. Hanno già messo insieme 750 partite in Serie A, ma non l’hanno mai frequentata tutti insieme. Finora, i tre si sono sempre e ...