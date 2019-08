La moglie di Foti e le sue sedute da 170 euro l' ora

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Costanza Tosi Una ragazzina di Mirandola venne mandata in terapia presso lo studio privato delladiper una cifra ancora maggiore rispetto a quelle concordate al centro "La Cura" Più passano i giorni e più si aggiungono pezzi al gigantesco puzzle che desecrive i presunti orrori del “caso Bibbiano”. Aumentano i dettagli sulla storia di Sara. La ragazzina che nel 2011 venne affidata ai servizi sociali dell’Unione Comuni modenesi area nord, e poi, nel 2013, trasferita e affidata ad una casa famiglia. A gestire la struttura, dal nome Madamadorè, situata nel Parmense, i coniugi Paolo Dioni e Romina Sani Brenelli. Ma chi sono i due responsabili? Romina Sani è una stretta conoscente di Claudio, nonchè ex-allieva del suo master in “Gestione e sviluppo delle risorse emotive”. Come, lei stessa, scrive sul quotidiano online diretto dallo stesso terapeuta. Ma non basta. ...

