La Juventus apre base operativa a Hong Kong FOTO e DETTAGLI

La Juventus apre una filiale a Hong Kong : Dominare in Italia è certamente importante, ma la Juventus guarda ormai da tempo e sempre con maggiore interesse alla sua presenza all’estero con un’attività internazionale mirata. Nasce proprio in quest’ottica l’apertura di una branch a Hong Kong. La presenza bianconera in APAC non è nuova come testimoniano i tre Global Partner (Konami, Ganten e Linglong) […] L'articolo La Juventus apre una filiale a Hong Kong è ...

Calciomercato 16 agosto - Juventus : Mandzukic apre a Bayern e Monaco. Milan - Correa più vicino : Calciomercato 16 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi venerdì 16 agosto. Juventus– Mercato in uscita pronto ad entrare nel vivo. Mistero Perin, situazione decisamente complicata e possibilità concreta che il portiere resti in bianconero almeno fino a gennaio. Occhio anche alla situazione legato al futuro di Mandzukic e Matuidi. Entrambi potrebbero finire al Monaco, […] L'articolo Calciomercato 16 agosto, Juventus: Mandzukic apre ...

Parma-Juventus apre Serie A 2019-2020 - l'1 settembre Lazio-Roma alle 18 : Saranno i campioni d'Italia della Juventus ad aprire il campionato 2019-2020 di Serie A. I bianconeri di Maurizio Sarri, sabato 24 agosto

Anticipi e posticipi Serie A - Parma-Juventus apre il campionato : la prima e la seconda giornata e le dirette tv : Sono stati decisi Anticipi e posticipi per le prime due giornate del campionato di Serie A, saranno i campioni d’Italia della Juventus ad aprire i battenti sabato 24 agosto alle 18, saranno di scena al Tardini per affrontare il Parma di mister D’Aversa. In serata, alle 20.45, Fiorentina-Napoli, mentre domenica 25 i due posticipi saranno Udinese-Milan alle 18 e Inter-Lecce alle 20.45. La seconda giornata si aprirà venerdì 30 ...

Neymar Juventus : si sblocca l’affare - PSG apre alla cessione : Neymar Juventus: il PSG apre alla possibilità di cedere il brasiliano, ecco la situazione attuale. Novità sul caso Neymar arrivano dalla Spagna: secondo il quotidiano Deportes Cuatro, il Paris Saint-Germain si sarebbe detto disposto ad ascoltare le proposte dei club interessati. In questo momento il Barcellona è in vantaggio, essendo disposto a mettere sul piatto i cartellini […] More

Juventus - colpo di scena : Neymar apre ai bianconeri : Neymar Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Mundo Deportivo”, Neymar sarebbe pronto ad aprire in maniera reale e concreta anche ad un possibile futuro in Italia, sponda Juventus. L’attaccante brasiliano sarebbe alla caccia di una nuova squadra che possa offrirgli garanzie in chiave Champions, per disputare una competizione da protagonista. 200 milioni la valutazione […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - altra novità alla Continassa : apre il ‘J Hotel’ : Nel nuovo centro sportivo della Juventus alla Continassa apre ufficialmente il ‘J Hotel’. Ospiterà i ritiri della squadra, ma sarà aperto al pubblico.“powered by Goal”Il centro sportivo della Juventus, alla Continassa, si arricchisce di un’altra chicca. Con l’inizio del ritiro ha infatti aperto i battenti anche il ‘J Hotel’, il primo albergo in Italia legato a una squadra di calcio.Come riporta ‘La ...

