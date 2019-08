La Groenlandia non è in vendita | Trump litiga con la Danimarca

La Danimarca non vuole vendergli la Groenlandia - Trump annulla la visita ufficiale : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato il rinvio della sua visita in Danimarca, prevista all'inizio del mese prossimo, dopo il secco monito della premier danese, Mette...

Caso Groenlandia : l’UE sostiene la Danimarca - “l’isola non è in vendita” : “La Commissione sottoscrive appieno e sostiene la posizione espressa dal primo ministro della Danimarca e dal governo della Groenlandia“: lo ha dichiarato la portavoce della Commissione, Natasha Bertaud, in risposta alle domande dei giornalisti sulla decisione di Donald Trump di annullare la sua visita in Danimarca, dopo la secca risposta negativa del governo danese alla richiesta di vendere l’isola. L'articolo Caso ...

Trump annulla il viaggio in Danimarca perché non gli vendono la Groenlandia : Niente Groenlandia? Niente viaggio in Danimarca per Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare l’incontro con Mette Frederiksen, primo ministro danese, che non ha dimostrato alcun interesse a discutere della proposta di acquisizione dell’isola. Frederiksen ha definito quella sull’acquisto della Groenlandia, un territorio danese autonomo, «una discussione assurda». E in un tweet, martedì sera, Trump ha ...

Trump - la Danimarca non gli vuole vendere la Groenlandia : il presidente Usa annulla la visita : La premier danese non è disposta a vendere la Groenlandia a Donald Trump. Per questo il presidente degli Stati Uniti ha deciso di rinviare la sua visita in Danimarca, prevista all’inizio di settembre. Ad annunciarlo è lui stesso, come al solito tramite un tweet. “La Danimarca è un Paese molto speciale con persone incredibili, ma sulla base dei commenti del primo ministro Mette Frederiksen, che non sarebbe interessata a discutere ...

Trump vuole comprare la Groenlandia e ironizza : “Prometto di non fare questo” [FOTO] : Il presidente Trump ha ironizzato su Twitter in merito alla notizia secondo la quale starebbe riflettendo sull’acquisto della Groenlandia: il tycoon ha pubblicato una foto sul suo profilo con un’enorme Trump Tower su suolo groenlandese. L’immagine è accompagnata dal commento: “Prometto di non fare questo in Groenlandia“. Il presidente ha confermato il suo interesse per l’acquisto della Groenlandia, affermando ...

Perché la Groenlandia fa gola a Trump (e non solo) : Uranio e terre rare, ma anche petrolio, carbone, piombo, diamanti e gas naturale. Il riscaldamento globale sta sciogliendo il terreno ghiacciato groenlandese portando alla luce i tesori dell’isola più grande del mondo. La cui posizione geopolitica diventa centrale nelle rotte marittime artiche, destinate a moltiplicarsi restando aperte anche d'inverno

Trump vuole comprare la Groenlandia. Il governo : “Grazie - non siamo in vendita” : Il presidente Usa punta a superare la Cina nella corsa all’Artico e alle sue risorse sull’isola del Regno di Danimarca

TRUMP VUOLE COMPRARE Groenlandia DA DANIMARCA/ Replica a Usa 'isola non in vendita' : TRUMP VUOLE COMPRARE la GROENLANDIA: Presidente Usa pronto all'offerta alla DANIMARCA ma il mondo politico danese Replica seccamente 'non è in vendita'.

Il governo della Groenlandia risponde a Trump : “L’isola non è in vendita” : La “Groenlandia non è in vendita“: è questa la risposta del governo locale dell’isola danese in riferimento alla proposta di Donald Trump di acquistare il territorio, secondo quanto riferisce la CNN. L’ex premier danese, Lars Lokke Rasmussen, ha ironizzato su Twitter: “Dev’essere un pesce d’aprile, ma totalmente fuori tempo“. Trump vuole comprare la Groenlandia L'articolo Il governo della ...

In Groenlandia “i ghiacciai si sciolgono e diventano cascate - ho visto cose che voi non vedrete più” : L’estremo nord del mondo stanno affrontando eventi meteo estremi, nel contesto di una crisi climatica che preoccupa gli esperti: la Groenlandia ha subito una repentina e immensa perdita di ghiaccio a causa di ondate di caldo e temperature record. “Ho visto cose che voi non vedrete più“: ha dichiarato Peter Wadhams, uno dei massimi esperti a livello mondiale di ghiaccio marino e degli oceani polari, in un’intervista a ...

Incendi artici e ondate di caldo in Groenlandia - “il tempo sta scadendo” : ecco perché l’Artico sta raggiungendo un punto di non ritorno : Molte delle regioni dell’estremo nord del mondo stanno subendo eventi meteo estremi da circa 2 mesi. I satelliti hanno rilevato pennacchi di fumo prodotti dagli Incendi in Alaska e Siberia e la Groenlandia ha subito una rapida perdita di ghiaccio a causa di ondate di caldo e temperature record. Mentre l’Artico affronta gli eventi meteo estremi causati dai cambiamenti climatici, questi eventi potrebbero avere effetti a catena che accelerano gli ...