La Danimarca non vuole vendergli la Groenlandia | Trump annulla la visita ufficiale

Caso Groenlandia : l’UE sostiene la Danimarca - “l’isola non è in vendita” : “La Commissione sottoscrive appieno e sostiene la posizione espressa dal primo ministro della Danimarca e dal governo della Groenlandia“: lo ha dichiarato la portavoce della Commissione, Natasha Bertaud, in risposta alle domande dei giornalisti sulla decisione di Donald Trump di annullare la sua visita in Danimarca, dopo la secca risposta negativa del governo danese alla richiesta di vendere l’isola. L'articolo Caso ...

