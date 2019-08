La crisi spiegata con la Costituzione | Repubblica «allergica» all’uomo forte

Fonte : ilsole24ore

(Di mercoledì 21 agosto 2019) La storia ha già conosciuto disarcionamenti di uomini ritenuti troppo forti, da De Gasperi dopo la «legge truffa» a Fanfani, da Craxi e De Mita, passando per Berlusconi e Renzi. L’asse M5S-Lega come il patto Molotov-Ripentrop: attacchi l’alleato diverso da te. Che si alleerà col tuo nemico per distruggerti

