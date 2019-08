Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 21 agosto 2019) C’è da chiedersi chi governa davvero l’Italia. L’esecutivo in carica, che prova, con alterne vicende, spesso piuttosto fallimentari, a fare il possibile per redistribuire un po’ il reddito, o chi le presta ogni dodici mesi 400 miliardi di euro? La domanda torna prepotentemente in auge a conclusione di una seduta di borsa decisamente spumeggiante, con tutti i titoli sugli scudi e lo spread in calo anche sotto i 200 punti, nonostante le dimissioni del Governo Conte e nonostante l’avvio di un periodo di forte incertezza per ammissione degli stessi protagonisti.Molti analisti in queste ore hanno messo in luce come la situazione fosse troppo pregiudicata - troppe incongruenze, troppi stop, troppa improvvisazione - per poter puntare ancora sull’Italia e dunque la caduta del gabinetto gialloverde ha liberato il campo dall’ipotesi che questo ...

HuffPostItalia : La carta Draghi che tiene buoni i mercati - LuciaPardini1 : RT @HuffPostItalia: La carta Draghi che tiene buoni i mercati - giorgiogaias : RT @HuffPostItalia: La carta Draghi che tiene buoni i mercati -