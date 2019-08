La Calabria come il Messico | scoperte 17 piantagioni di droga sulle montagne

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Nardodipace e Fabrizia (VV): Nel corso dell’ultima settimana i militari della Compagnia di Serra San Bruno, unitamente ai militari delle Stazioni Forestali di Serra San Bruno e Fabrizia, allo Squadrone Eliportato “Cacciatori” di, grazie all’importante contributo del Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia, hanno localizzato ed individuato, in particolare nell’area montuosa delle Serre Vibonesi, ben 2200 piante di canapa indiana suddivise in 17. Il potenziale giro d’affari è pari a circa 2 milioni di euro; la sostanza, invece, avrebbe fruttato circa 8 milioni di euro se si considera la vendita “al dettaglio” di ogni singola dose. Dopo l’operazione “Grenn Mountain” coordinata e condotta dai militari della Compagnia di Serra San Bruno nell’estate del 2018, con l’ausilio sempre dei Carabinieri Forestali, dei Cacciatori die dell’8° Nucleo Elicotteri di Vibo ...

