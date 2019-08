Konami | eFootball PES sarà videogioco ufficiale di EURO 2020

eFootball PES 2020 : la licenza ufficiale della Serie A italiana annunciata da Konami : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d'Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020 .Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l'impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco.La partnership ...

eFootball PES 2020 : Konami annuncia la licenza ufficiale della Serie A : Konami Digital Entertainment B.V. ha annuncia to oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d’Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020 . Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l’impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di ...

eFootball PES 2020 : Konami sigla un accordo con la Juventus FC : KONAMI Digital Entertainment B.V. ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia. La partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit ...

Juventus – Nuova partnership esclusiva con Konami : eFootball Pes Series unico videogame ad usare l’IP bianconero : Juventus sigla una Nuova ed esclusiva partnership con Konami: i dettagli dell’accordo Nuova collaborazione per la Juventus: il club nerazzurro ha annunciato oggi la partnership esclusiva e di lungo termine con Konami Digital Entertainment B.V. La società torinese ha fatto sapere che grazie a questa Nuova collaborazione, eFootball Pes Series sarà l’unico videogame calcistico per console ad avere i diritti per usare l’IP ...