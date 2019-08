Konami annuncia eFootball | La nuova competizion eSport per PES

Konami annuncia la partnership UEFA - il DLC Euro 2020 Gratuito e il torneo eEuro 2020 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi di aver siglato una partnership esclusiva con la UEFA che ha scelto eFootball PES 2020 come Videogioco Ufficiale di Euro 2020. Konami rilascerà ai possessori del gioco, nel secondo quadrimestre del 2020, un ricco contenuto scaricabile Gratuito (DLC) dedicato agli Europei di Calcio. Grazie alla licenza ufficiale UEFA più di 50 nazionali di calcio verranno ...

Pes 2020 - Konami annuncia la licenza ufficiale della Serie A : Pes 2020, importante novità per quando riguarda il famoso videogioco di calcio che a breve uscirà per le varie consolle. Konami ha infatti annunciato che sarà presente la licenza ufficiale della Serie A Tim. Il colosso giapponese ha ufficializzato la fumata bianca, che prevede quindi la presenza -nel gioco- di badge sulle divise dei calciatori e del trofeo Coppa Campioni d’Italia. A luglio, Konami aveva annunciato la partnership con ...

eFootball PES 2020 : la licenza ufficiale della Serie A italiana annunciata da Konami : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato oggi che la licenza ufficiale della Serie A TIM (badge sulle divise dei calciatori e Trofeo Coppa Campioni d'Italia inclusi) sarà presente in eFootball PES 2020.Questo importante annuncio, unito alle acquisizioni delle licenze ufficiali di Inter, Milan e Juventus, testimoniano l'impegno di Konami nella realizzazione della più realistica esperienza di calcio possibile in un videogioco.La partnership ...

Una nuova versione di Metal Gear Solid 5 annunciata alla Gamescom 2019 : il rumor bollente da Konami : Metal Gear Solid 5 non è stato solo l'ultimo capitolo principale della saga ad essere approdato su PC e console, ma anche l'ultimo diretto dal suo stesso creatore, Hideo Kojima. Il brillante game designer, dopo l'ennesimo capitolo del franchise dall'impronta stealth, è stato infatti protagonista di un controverso divorzio dalla compagnia giapponese, andando poi a fondare il suo studio indipendente - Kojima Productions - per mettersi a lavoro su ...

Yu-Gi-Oh! Konami annuncia tutti i dettagli sul World Championship 2019 : Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato i dettagli del Yu-Gi-Oh! World Championship 2019. L’evento avrà luogo a Berlino tra il 10 e l’11 agosto, e i Duellanti competeranno per il titolo definitivo di Campione del Mondo. I Duellanti provenienti da tutto il mondo si sono guadagnati un posto nel torneo Yu-Gi-Oh! World Championship e avranno la possibilità di diventare il migliore Duellante del mondo. I ...

Juventus e Konami annunciano una partnership : per i prossimi tre anni i campioni d’Italia solo su PES : Konami e Juventus FC hanno annunciato, dall’Allianz Stadium di Torino, un accordo che prevede per i prossimi tre anni i diritti in esclusiva sui bianconeri per i videogiochi della serie PES. La partnership firmata tra l’azienda giapponese ed i campioni d’Italia darà i suoi primi frutti con eFootball PES 2020, il nuovo capitolo del calcistico di Konami in arrivo il 10 settembre, vedendo incluso nel gioco nome, logo, maglie ...

