Fonte : calcioefinanza

(Di mercoledì 21 agosto 2019) L’allenatore del Liverpool Jürgenè stato premiato nella giornata di ieri, ad Amburgo, con lo Sport Bild-Award come allenatore dell’anno, in virtù della Champions League vinta proprio con i Reds lo scorso anno. Il tecnico, dal palco della premiazione, ha risposto a diverse domande. In primisha parlato del trasferimento di Coutinho, che … L'articolo: «? Tra 2-3

CalcioFinanza : #Klopp: «Futuro? Tra 2-3 anni vedrò, potrei anche ritirarmi» - 100x100Napoli : Le incredibili dichiarazioni di #Klopp sul suo futuro - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: #Klopp spiazza tutti: “Futuro? Tutto è possibile, anche che tra 2 o 3 anni mi ritiri” #Liverpool -