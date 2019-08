Kirk Douglas e la reunion di famiglia con quattro generazioni

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Una sfilza di. Dal più grande – 102 anni –alla più piccola Lou, 20 mesi. Una delle famiglie più famose d’America si è riunita in una foto di fine estate, mettendo in posa bendi star (presenti e future). Nel giardino della casa di Beverly Hills di Michael e della moglie Catherine Zeta-Jones, il clan deiè così al completo. Dal leggendario attore di Spartacus, seduto ovviamente a capotavola, alla moglie Anne Buydens, 100 anni e 65 di matrimonio. C’è il figlio maggiore di Michael, Cameron, che è stato il primo a condividere lo scatto via Instagram; e ci sono i figli più piccoli, Dylan di 19 anni e Carys di 16, avuti da Zeta-Jones. E tra le braccia di Cameron c’è Lua, la figlia nata dall’unione con Viviane Thibes. In posa anche gli altri figli di, Peter e Joel, con mogli e figli. Il clan dei...

BlogNews_it : Kirk Douglas in posa con la famiglia: 4 generazioni in una sola foto - infoitcultura : Kirk Douglas, 102 anni, e l'epica foto di famiglia con figli e nipoti - RadioR101 : #R101News: dal più anziano Kirk di ben 102 anni, alla piccola Lua di appena 20 mesi ?? -